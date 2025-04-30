El Registre Civil deixarà d'inscriure de forma directa els nadons nascuts per ventre de lloguer
El govern espanyol aprova una instrucció per fer complir la sentència del Suprem del 2024
El Registre Civil deixarà d'inscriure de forma directa els nadons nascuts per ventre de lloguer, una pràctica prohibida des del 2006 a Espanya. El Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts ha aprovat una instrucció per fer complir la sentència del Tribunal Suprem del 2024 que rebutja regularitzar nens nascuts per gestació subrogada, tot i que ho avalin jutges, resolucions d'un altre país o hi hagi un contracte de gestació per substitució. A partir d'ara, només es podrà formalitzar la inscripció seguint els camins habituals de determinació de la filiació (la relació jurídica entre fills i pares): per vincle biològic (si s'ha estat donant) o per adopció.
L'objectiu del govern espanyol és evitar que els ciutadans espanyols burlin la prohibició d'aquesta pràctica a Espanya i la practiquin a l'estranger. La nova instrucció es publicarà dijous al BOE. Fins ara, els nens nascuts per ventre de lloguer a l'estranger podien ser inscrits al Registre Civil si complien certs requisits formals, com ara la presentació d'una resolució judicial d'un tribunal que garantís l'eficiència legal del consentiment prestat o el reconeixement a una sentència dictada en un altre país.
Ara, el règim registral s'adequa a la sentència del Suprem de desembre del 2024, que negava la remissió a una resolució judicial nord-americana que validava un contracte de gestació subrogada. La sentència concloïa que la protecció del menor ha de partir de les lleis i convenis aplicables a Espanya i de la jurisprudència que els interpreta, i reitera que el contracte de gestació subrogada cosifica la dona gestant i el menor.
La nova instrucció, continua el ministeri, també s'alinea amb la doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Aquesta pràctica està prohibida en països com Alemanya, França o Itàlia. Tot i la seva prohibició des del 2006, fins a 154 nens van ser inscrits al Registre Civil en virtut d'una resolució judicial estrangera durant el 2024.