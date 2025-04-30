El tresor amagat dels boscos de Fulleda: tradició vinícola amb esperit de futur sostenible
Entre les muntanyes de les Garrigues, a més de 600 metres d'altitud, una família recupera vinyes centenàries amb tècniques d'agricultura regenerativa i biodinàmica
Al bell mig dels frondosos boscos de Fulleda, a les Garrigues lleidatanes, s'amaga un petit paradís vinícola que combina saviesa ancestral amb innovació ecològica. El Celler Matallonga representa molt més que una bodega: és un projecte familiar que connecta quatre generacions a través de la terra, les vinyes i el respecte pel medi ambient.
Un projecte que enllaça generacions a través de la terra
"Matallonga és un vestigi del passat i alhora una aposta ferma pel futur", explica l'Alba Penella, enòloga i viticultora que ha pres el relleu generacional d'aquest celler. El projecte va néixer quan Ramon Xifré, juntament amb la seva filla Rosa i el seu gendre Joan Penella, va decidir donar continuïtat a les vinyes velles de macabeu que havia cultivat el seu pare, recuperant així un patrimoni vinícola que estava a punt de perdre's.
Aquest petit celler cultiva actualment 9 hectàrees de vinya de secà, situades a una altitud privilegiada d'entre 600 i 650 metres, en un entorn natural extraordinari. La situació geogràfica crea un microclima únic, influenciat per la marinada, que proporciona condicions ideals per al conreu de varietats tant blanques (macabeu, chardonnay i garnatxa blanca) com negres (ull de llebre, syrah, merlot i cabernet franc).
"Es tracta d'un paradís amagat que val la pena descobrir", afirma l'Alba Penella, que s'ha incorporat a l'empresa familiar aportant coneixements tècnics i una visió renovada, tot mantenint l'esperit del projecte original.
Agricultura regenerativa i respecte pel terroir
El que diferencia aquest celler de molts altres és la seva ferma aposta per l'agricultura ecològica i regenerativa. "Treballem les vinyes sense protocols estrictes, escoltant cada anyada i respectant els cicles naturals", explica l'Alba. Entre les tècniques que empren destaquen la poda de respecte, el manteniment de la cobertura vegetal d'hivern per protegir el sòl, l'elaboració pròpia de compost i l'aplicació de preparats biodinàmics quan les circumstàncies ho requereixen.
El terreny de cultiu, de composició franca, argilosa i calcària, confereix als vins una acidesa natural i pH baixos que es tradueixen en una expressió més autèntica del terroir. "La nostra essència i filosofia és respectar al màxim la planta i l'entorn", subratlla l'enòloga, qui defensa que aquesta aproximació no només genera vins de més qualitat sinó que també contribueix a la preservació de la biodiversitat local.
El celler segueix el principi de residu zero i practica una viticultura de mínima intervenció, collint el raïm de manera manual i seguint fins i tot el calendari lunar per determinar els moments òptims per a cada tasca a la vinya.
Vins amb personalitat: l'expressió líquida del territori
El portafoli de vins de Matallonga, encara que reduït, reflecteix perfectament la filosofia del celler. L'Escorça, elaborat íntegrament amb macabeu de vinyes velles, representa un homenatge directe al llegat familiar. Aquest vi blanc destaca per la seva frescor i bona acidesa natural, amb una complexitat aromàtica que convida a una segona copa.
El Banya, per la seva banda, és un vi negre que barreja ull de llebre, cabernet franc i syrah, aconseguint un equilibri sorprenent entre l'acidesa i la untuositat. Completant la gamma trobem el Rosat M, elaborat amb merlot, que es diferencia d'altres rosats pel seu procés d'elaboració, que inclou fermentació i criança de quatre mesos en botes de roure francès.
"De cara al futur, estem experimentant amb noves vinificacions alternatives que ens permetin expressar encara millor les característiques úniques del nostre terreny", comenta l'Alba, deixant entreveure que aviat podríem veure noves referències al seu catàleg.
Enoturisme entre vinyes: una experiència immersiva
Per als amants del vi i la natura, el Celler Matallonga ha obert les seves portes oferint diverses propostes d'enoturisme. Els visitants poden conèixer de primera mà els mètodes de treball, participar en tastos dirigits i gaudir d'experiències més elaborades, com esmorzars de brasa entre vinyes o degustacions de vins acompanyats d'una acurada selecció de productes locals.
"Volem que les persones que ens visiten entenguin la nostra filosofia i es connectin amb l'entorn natural privilegiat de Fulleda", explica l'Alba. Aquestes activitats no només serveixen per donar a conèixer els seus vins, sinó també per difondre una manera de treballar respectuosa amb el medi ambient i amb profundes arrels culturals.
Un model de sostenibilitat per al sector vitivinícola català
En un context de crisi climàtica i davant l'amenaça del despoblament rural, projectes com el Celler Matallonga representen un model a seguir. La combinació de tradició familiar, treball artesanal, respecte pel medi ambient i innovació tècnica demostra que és possible elaborar vins d'alta qualitat mentre es preserva el patrimoni cultural i natural.
L'aposta per varietats autòctones com el macabeu, juntament amb pràctiques agrícoles regeneratives, no només garanteix la continuïtat d'un llegat familiar, sinó que també contribueix a la diversitat del panorama vinícola català i a la preservació de paisatges agrícoles amenaçats.
El cas del Celler Matallonga ens recorda que el futur del vi català pot i ha de passar pel respecte a les tradicions, l'escolta atenta del territori i l'adaptació intel·ligent als reptes del canvi climàtic i la sostenibilitat.