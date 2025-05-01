TRADICIONS
Comença la instal·lació d’escenaris per a la festa major
Els vianants van poder comprovar ahir l’inici de la instal·lació de l’escenari de la plaça Sant Joan per a la festa major de Lleida, que començarà el 9 de maig vinent. La prèvia ja donarà inici el dia 8, amb el Seguici del Marraco. Sant Joan acollirà els actes més tradicionals i, com a novetat, aquest any la Paeria va anunciar que s’instal·laran tendals per fer ombra en aquest espai. Amb més de 250 activitats, la festa major conclourà el 12 de maig amb el castell de focs artificials.