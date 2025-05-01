Festa de clausura del Plenari dels Infants i dels Adolescents
Prop d’un centenar de nens i joves de tretze escoles i instituts de Lleida han participat durant aquest curs en les activitats programades pel Plenari dels Infants i dels Adolescents, que ahir va celebrar la festa de clausura al Turó de Gardeny, amb visita al patrimoni, activitats lúdiques i música en viu. Durant la jornada es va gravar un vídeo de resum del curs, que serà presentat durant l’audiència final, que tindrà lloc el dia 28 a la Paeria.