Només el 40% dels treballadors catalans té salari emocional i l’horari flexible és el benefici addicional més valorat, segons ISPROX
La consultora de selecció de talent amb seu a Tàrrega presenta la seva Guia Salarial 2025, en la qual destaca que l'horari flexible i les vacances addicionals són els beneficis més valorats
La consultora de selecció i reclutament de talent ISPROX, fundada a Tàrrega i amb presència a cinc països, ha fet pública la seva Guia Salarial 2025, un estudi exhaustiu que analitza les tendències laborals a Catalunya durant el 2024. L'informe destaca una dada significativa: més del 60% dels treballadors catalans no gaudeix de "salari emocional", és a dir, d'aquells beneficis que complementen la retribució econòmica. Segons Sergi Martí, cofundador d'ISPROX, aquest tipus de compensació "és la gran assignatura pendent que determina en molts casos si el talent tria una empresa o una altra".
Les xifres de l'estudi mostren que, tot i que un 64,1% dels treballadors catalans espera increments salarials durant el 2025, només un 40% rep beneficis complementaris. Entre aquests avantatges, els més valorats són l'horari flexible (18,05%), els dies de vacances addicionals (13,13%) i el cotxe d'empresa o reemborsament de despeses per ús de vehicle propi (12,08%). Altres beneficis sol·licitats inclouen l'assegurança mèdica (9,26%), els plans de pensions (5,16%), ajuts per a l'educació dels fills (4,81%) i els tiquets restaurant (4,57%).
Quant a les modalitats de treball, la presencialitat continua dominant el panorama laboral català, amb un 57,6% dels professionals treballant íntegrament a l'oficina, mentre que un 21,8% ho fa en modalitat híbrida amb estructura fixada per l'empresa. Només un 5,6% dels treballadors catalans desenvolupa les seves tasques completament en remot.
Els perfils tècnics lideren la demanda de talent a Catalunya
L'anàlisi territorial d'ISPROX revela que l'enginyeria és la professió més sol·licitada a les quatre demarcacions catalanes. A Lleida, els perfils més requerits corresponen a l'enginyeria i tècnics, seguits per l'administració d'empreses. A Girona, a més dels enginyers, destaca la demanda d'especialistes en qualitat, producció i R+D, així com en tecnologies de la informació.
Per la seva banda, Tarragona mostra un pes creixent dels àmbits de compres i logística, a més de l'enginyeria, mentre que Barcelona, amb el mercat laboral més diversificat, complementa la demanda d'enginyers amb gestors d'empreses, comercials i experts en logística.
Contrastos salarials entre sectors
L'informe d'ISPROX constata que el 55% dels salaris a Catalunya oscil·len entre els 25.000 i els 40.000 euros bruts anuals. Les remuneracions més elevades, superiors als 81.000 euros anuals, es concentren en sectors com Finances, Banca i Assegurances, Tecnologies de la Informació, Ciències de la Salut i Farmacèutiques, i Enginyeries.
En contrast, els salaris més baixos, inferiors als 18.000 euros bruts anuals, predominen en Turisme i Hoteleria (afectant el 50% dels treballadors del sector) i l'Assessorament fiscal (30% dels professionals).
ISPROX: trajectòria i compromís territorial
Fundada el 2018 pels lleidatans Sergi Martí (Barbens) i Ivan Vázquez (Cervera), ISPROX ha experimentat un creixement notable en els darrers anys. Actualment compta amb un equip de més de 80 experts i una xarxa de cinquanta delegacions, onze de les quals a Catalunya, a més de presència internacional a Portugal, Mèxic, Perú, França i Holanda.
La consultora, que gestiona més de mil processos de reclutament anuals per a uns 1.800 clients de diversos sectors, ha incrementat la seva facturació de manera exponencial, passant dels 120.000 euros inicials a una previsió de cinc milions d'euros per a finals d'aquest any.
Tot i el seu creixement, ISPROX manté el seu compromís amb el territori i una estructura organitzativa horitzontal, apostant per la proximitat i el coneixement del teixit empresarial local. L'empresa té previst obrir una vintena de noves delegacions aquest any, consolidant la seva posició en el sector de la selecció de talent a Catalunya.