CONCILIACIÓ
Prestació de naixement per a 1.470 lleidatans
Entre gener i març d’aquest any, amb una durada mitjana de 111 dies. El 88% de les excedències per cura, de dones
Un total de 1.470 lleidatans van gaudir de la prestació de naixement i cura de menor en el primer trimestre de l’any. Segons les xifres publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la despesa destinada a aquestes prestacions en els tres primers mesos de l’any a les comarques lleidatanes va assolir els 10,5 milions d’euros. En concret, entre gener i març la Seguretat Social va abonar 1.470 prestacions per naixement i cura de menor a la província de Lleida, de les quals 538 corresponen al primer progenitor, habitualment la mare, i 932, al segon progenitor, normalment el pare. Mentrestant, la durada mitjana dels permisos per naixement i cura de menor actives va ser de 111,98 dies per a les dones i de 109,26 dies per als homes.
Aquesta aportació substitueix les antigues prestacions de maternitat i paternitat des de l’1 de gener del 2021 i ha suposat l’equiparació completa de les dos. En l’actualitat, el permís és de 16 setmanes per a tots dos progenitors i es reconeix com un dret individual i no transferible. De les 16 setmanes, sis s’han de gaudir immediatament després del part o resolució judicial o administrativa en els casos d’adopció, guarda o acolliment. La resta del temps es pot disposar en períodes successius d’almenys una setmana de durada.
D’altra banda, el nombre d’excedències donades d’alta en el primer trimestre del 2025 va ser 66 a les comarques lleidatanes, de les quals el 88% corresponen a dones. Aquest tipus de permisos s’han reduït un 17,5% respecte al mateix període de l’any passat. Es tracta de la caiguda més alta de Catalunya, que en el seu conjunt va presentar un descens entre gener i març del 4,8 per cent.