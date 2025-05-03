ARTS
Lleida, pendent de molts fils
El segon dia de la Fira de Titelles ‘esquiva’ la pluja i compleix la programació, que continua avui. Trobada de 200 programadors i professionals de les arts escèniques a la Llotja
El cel ennuvolat i el vent que van dominar durant la tarda d’ahir no van impedir que centenars de famílies s’atansessin als espectacles a l’aire lliure programats en el marc de la 36a edició de la Fira de Titelles de Lleida. Un dels escenaris principals va ser el Turó de la Seu Vella, que el Centre de Titelles, impulsor del certamen, va recuperar com a espai per acollir diverses representacions d’aquesta edició, entre les quals va destacar Alex Barti Show, d’Alexander Theater, una proposta de teatre mut de producció danesa. El titellaire va convidar els més joves del públic a pujar a l’escenari i a imitar els moviments de la marioneta. L’escena va provocar les rialles i els aplaudiments dels assistents, tant petits com adults, demostrant que els espectacles de titelles no tenen edat. La marioneta també va tocar instruments fets a la seua mida mentre entonava cançons.
El següent espectacle, Le guarattelle di Pulcinella, de l’italià Gianluca Di Matteo, va tenir lloc a l’entrada del pont llevadís del conjunt monumental –amb l’objectiu de protegir una mica més públic i intèrprets del vent. “És la segona vegada que participo en el certamen, la primera va ser fa tants anys que ni me’n recordo. Em sembla una fira magnífica, amb una gran varietat d’espectacles i una gran oportunitat per als professionals de les arts escèniques”, va assegurar Di Matteo. Paral·lelament, la plaça Esteve Cuito va acollir durant tota la tarda una sèrie d’instal·lacions de fusta interactives.
Al matí, el Teatre de La Llotja va acollir una taula redona amb professionals del sector de les arts escèniques i un speed meeting amb l’objectiu de posar en contacte les desenes de companyies que actuen aquests dies amb uns 200 programadors que es van desplaçar a Lleida amb motiu de la Fira, un esdeveniment únic al sud d’Europa. Durant una hora, es van celebrar un total de 158 reunions ràpides –de vuit minuts cada una– en les quals els artistes van poder presentar els seus projectes (alguns, en procés de creació) als programadors amb la intenció de tancar contractes en festivals d’arreu del món.
El codirector del certamen, Oriol Ferre, va destacar que aquesta activitat i la resta de jornades professionals consoliden la funció “de mercat i d’aparador” de la Fira.
La imaginació de ‘Numa’, també avui a la sala Alfred Perenya
Una altra de les propostes de la jornada d’ahir va ser Numa, de Teatre Nu, una companyia de Sant Martí de Tous, un petit poble de l’Anoia. L’obra, autoria d’Irene Santos i Víctor Borràs, es va representar a la sala Alfred Perenya de Lleida. Es tracta d’un espectacle que presenta una escenografia i uns titelles molt cuidats. Explica la història del Numa, un nen a qui la seua mare regala un tros de tela de roba elaborat amb les seues pròpies mans. Durant la representació, el guió aborda temàtiques com la generositat, la necessitat de crear i imaginar mons bonics.
Avui, Numa es podrà tornar a veure a les 12.15, a les 13.15 i a les 17.00 hores en el mateix espai.