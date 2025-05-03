APLICACIONS
Multen TikTok amb 530 milions d’euros per transferir dades d’usuaris a la Xina
Incompleix la normativa europea, segons la Comissió de Protecció de Dades d’Irlanda
La Comissió de Protecció de Dades (DPC, per les seues sigles en anglès) d’Irlanda ha multat TikTok amb una sanció de 530 milions d’euros per haver transferit dades personals d’usuaris europeus a servidors a la Xina, incomplint amb les pautes de seguretat marcades pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Ara, l’aplicació de vídeos curts compta amb sis mesos per adequar el tractament de les esmentades dades a la normativa europea.
El RGPD requereix un alt nivell de protecció respecte a les dades personals dels usuaris i el seu tractament, una exigència que es manté quan aquestes dades es transfereixen a altres països. Tanmateix, segons la investigació portada a terme per la DPC, la xarxa social propietat de la companyia xinesa ByteDance va infringir aquestes obligacions. En concret, segons detalla la DPC en un comunicat al seu web, es va examinar tant la legalitat de la transferència de dades personals d’usuaris de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) per part de TikTok a la Xina, com els seus requisits de transparència. Segons s’ha pogut concloure, TikTok va infringir el RGPD perquè “no va verificar, va garantir ni va demostrar” que les dades personals dels usuaris europeus, a les quals accedia de forma remota el personal de la companyia a la Xina, rebien un nivell de protecció equivalent al garantit dins de la Unió Europea. Per tant, s’acusa TikTok de no fer les avaluacions necessàries per mantenir la seguretat d’aquestes dades, així com de no abordar el “possible accés per part de les autoritats xineses a dades personals”.
A més de la multa imposada, la decisió de la DPC inclou una ordre que suspèn les transferències de TikTok a la Xina si el tractament de les dades no s’adequa a la normativa en els sis mesos de termini. D’altra banda, la DPC també assenyala que, durant la investigació, TikTok va proporcionar informació errònia a l’indicar inicialment que no emmagatzemava dades d’usuaris europeus en servidors xinesos. No obstant, durant el mes d’abril passat, va acabar informant d’un problema pel qual “una quantitat limitada de dades” personals d’usuaris europeus s’havien emmagatzemat en servidors de la Xina. TikTok va acabar reconeixent que havia estat proporcionant informació inexacta a la investigació.