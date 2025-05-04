Els joves es llancen a la lectura gràcies a TikTok i altres xarxes socials
El fenomen BookTok impulsa les vendes de llibres i crea una nova comunitat lectora entre adolescents i adults joves
Per desmentir el tòpic que els joves no llegeixen, només cal fer una ullada a TikTok. A través de vídeos curts i espontanis, milers d’adolescents comparteixen les seves lectures, recomanen llibres i parlen amb passió sobre personatges i trames. Aquest moviment, conegut com a BookTok, ha revolucionat la manera com les noves generacions s’apropen a la lectura, demostrant que els llibres continuen tenint un lloc central, fins i tot en l’era digital.
Figures com Andrea Izquierdo, coneguda com @andrearowling, o Patricia García, @LittleRedRead, són referents d’aquesta tendència. Amb centenars de milers de seguidors, les seves recomanacions arriben a adolescents i també a adults, demostrant que la passió pels llibres no té edat. Amb autenticitat i un llenguatge proper, aquestes creadores connecten amb el públic i trenquen barreres entre la literatura i els formats digitals.
Segons dades del Baròmetre de Hàbits de Lectura del 2023, el 75,3 % dels joves d’entre 14 i 24 anys afirmen llegir en el seu temps lliure. A més, el 2024 es van vendre més de 77 milions d’exemplars a Espanya, una xifra que consolida aquest "boom" lector. "En els dies del llibre, la majoria de les cues són de joves", assegura Andrea.
Tot i l’èxit, també hi ha ombres: la pressió per llegir ràpid, l’ansietat per estar al dia o la competició per tenir més llibres poden afectar negativament. Malgrat això, les veus de referència insisteixen que la clau és mantenir l’autenticitat i la passió per la lectura. Com diu Patricia, "llegir ràpid o lent no canvia l’experiència lectora".
Així doncs, la lectura no ha desaparegut: simplement s’ha transformat. Avui, els llibres també es descobreixen en vídeos de 60 segons, però continuen despertant emocions profundes. A Lleida, com arreu, cada cop són més els joves que llegeixen per plaer i comparteixen aquesta passió amb una nova veu i un nou format.