GASTRONOMIA
Vallfogona serveix més de 2.000 racions en la tercera edició de la Fira Caragol Food
Els sis restauradors que han participat en l’espai de degustació de la tercera Fira Caragol Food de Vallfogona de Balaguer, quatre de la localitat, un de Balaguer i un altre de Ponts, van despatxar entre dissabte i diumenge més de 2.000 racions de caragols, la qual cosa representa un augment de dos centenars en relació amb el volum consumit l’any passat. A aquest nombre de consumicions se’ls afegeixen les 2.500 begudes que van servir els dos cervesers i els tres cellers de vi que van participar en l’esdeveniment, segons les dades facilitades pel consistori de la localitat de la Noguera.
“Estem molt contents perquè el certamen s’ha consolidat al calendari amb només tres edicions com demostren les xifres, espectaculars”, va assenyalar l’alcalde, Xavier Castellana.
“A més de les quantitats de caragols, vi i cervesa, la resta d’establiments participants han venut unes 2.000 tapes”, va afegir.
El plat presentat per Joan Pinyol, de la penya Lo Porró Carrincló, es va proclamar vencedor del concurs de receptes per a cuiners aficionats.
El certamen, que va incloure un mercat agroalimentari de proximitat amb trenta expositors, ha tingut el suport de la Diputació, la Fecoll i la federació d’Hostaleria.