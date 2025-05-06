Consum obligarà les empreses d’apps a avisar 15 dies abans de renovar subscripcions automàticament
El ministeri dirigit per Pablo Bustinduy busca protegir els usuaris de càrrecs inesperats mitjançant aquesta nova normativa de transparència
El Ministeri de Consum prepara una nova normativa que obligarà a les empreses d’aplicacions mòbils i informàtiques a notificar els usuaris amb 15 dies d’antelació sobre les renovacions automàtiques de les seues subscripcions. Aquesta iniciativa, impulsada per l’equip del ministre Pablo Bustinduy, té per objectiu principal evitar que els consumidors es trobin amb càrrecs inesperats a les seues targetes bancàries per serveis que havien oblidat cancel·lar o que desconeixien que es renovarien automàticament.
La mesura exigirà que les companyies tecnològiques informin clarament els usuaris sobre la data exacta de venciment del contracte i els expliquin detalladament les conseqüències de no comunicar a temps la cancel·lació de la renovació. El Ministeri considera fonamental garantir que els consumidors siguin plenament conscients de les subscripcions que mantenen actives, eliminant així la pràctica habitual de càrrecs per sorpresa que ha generat nombroses reclamacions en els últims anys.
Aquesta normativa suposarà un canvi significatiu en la forma en què operen moltes plataformes digitals a Espanya, que fins ara podien renovar automàticament les subscripcions sense necessitat d’avisar amb tanta antelació els usuaris. La mesura reforça els drets dels consumidors digitals i estableix un marc més transparent per a les relacions comercials en l’entorn online.
Com funcionaran els avisos obligatoris de renovació
La nova regulació establirà un protocol clar per a les notificacions de renovació automàtica. Les empreses hauran d’enviar un missatge específic als usuaris 15 dies abans de la data de renovació, utilitzant el mateix canal pel qual es va contractar inicialment el servei o, en el seu defecte, a través del correu electrònic o un altre mitjà que garanteixi que el consumidor rebi efectivament la informació.
L’avís haurà d’incloure, com a mínim, tres elements fonamentals: la data exacta en què es produirà la renovació, l’import que es cobrarà i un procediment senzill per cancel·lar la subscripció si l’usuari així ho desitja. Aquesta informació s’haurà de presentar de manera clara i comprensible, evitant tecnicismes innecessaris o lletres petites que puguin confondre el consumidor.
Les empreses també hauran de mantenir un registre d’aquestes comunicacions, podent ser requerides per les autoritats de consum per demostrar que han complert l’obligació d’informar adequadament als seus clients. L’incompliment d’aquesta normativa podria portar sancions econòmiques significatives per a les companyies infractores.
Problemàtica actual de les subscripcions automàtiques
El problema de les renovacions automàtiques no avisades s’ha convertit en una queixa recurrent entre els consumidors espanyols. Segons dades de les associacions de consumidors, milers d’usuaris es troben cada any amb càrrecs inesperats en els seus comptes bancaris per serveis que creien haver cancel·lat o que ni tan sols recordaven haver contractat. Aquesta situació genera frustració i desconfiança cap a les empreses digitals.
Moltes aplicacions i serveis online utilitzen un model de negoci basat en la subscripció amb període de prova gratuït, que posteriorment es converteix en de pagament si l’usuari no cancel·la expressament. Tanmateix, els procediments per donar-se de baixa solen ser molt més complexos que els d’alta, i freqüentment la informació sobre com cancel·lar no es presenta de manera clara.
La falta de transparència en aquests processos ha motivat nombroses reclamacions davant de les oficines de consum, que veuen en aquesta nova normativa una resposta necessària a un problema que afecta especialment els consumidors menys familiaritzats amb l’entorn digital, com persones grans o aquelles amb menor alfabetització tecnològica.
Comparativa amb normatives europees similars
La iniciativa del Ministeri de Consum espanyol s’alinea amb les tendències regulatòries en altres països europeus, on ja hi ha normatives similars per protegir els consumidors digitals. Alemanya, per exemple, va implementar el 2022 una regulació que obliga les empreses a informar amb claredat sobre les renovacions automàtiques i facilitar els processos de cancel·lació.
França, per la seua part, compte des de 2020 amb una llei que exigeix un doble consentiment per a les renovacions de subscripcions de serveis online, obligant a les empreses a obtenir una confirmació expressa de l’usuari abans de procedir a la renovació automàtica de qualsevol servei el cost anual del qual superi els 200€.
La Comissió Europea també ha mostrat interès a harmonitzar aquestes normatives a nivell comunitari dins del marc de la Agenda Digital Europea, reconeixent que les pràctiques abusives en matèria de subscripcions digitals constitueixen un problema transfronterer que requereix solucions coordinades.
Què passa si les empreses incompleixen la nova normativa?
El règim sancionador per a les empreses que no compleixin l’obligació d’informar els usuaris sobre les renovacions automàtiques està encara pendent de definició completa, però des del Ministeri de Consum avancen que s’establiran multes proporcionals al volum de negoci de les companyies infractores i a la gravetat de l’incompliment.
Les sancions podrien oscil·lar entre els 10.000€ per a infraccions lleus fins els 100.000€ o més per a casos greus o molt greus, especialment quan afectin a un número elevat de consumidors o quan es demostri una intencionalitat clara d’ocultar informació rellevant.
A més de les sancions econòmiques, les autoritats de consum podrien imposar altres mesures correctives, com l’obligació de tornar els imports cobrats indegudament als usuaris afectats o la publicació de la sanció en mitjans de comunicació, amb el consegüent dany reputacional per a l’empresa.
Quan entrarà en vigor aquesta mesura?
Encara que el Ministeri de Consum no ha anunciat encara una data concreta per a l’entrada en vigor d’aquesta normativa, fonts properes al procés indiquen que podria implementar-se durant el primer semestre de 2024, després d’un període de consulta pública i un altre d’adaptació per a les empreses afectades.
El procés legislatiu inclourà probablement una fase de consulta els diferents actors implicats, incloent associacions de consumidors, representants del sector tecnològic i experts en dret digital, a fi d’ajustar els detalls tècnics de la normativa i garantir la seua efectivitat sense imposar càrregues administratives excessives a les empreses.
Una vegada aprovada, s’espera que la normativa concedeixi un període transitori d’adaptació d’entre tres i sis mesos, durant el qual les empreses hauran de modificar els seus sistemes i processos per complir els nous requisits d’informació i transparència en matèria de renovacions automàtiques.