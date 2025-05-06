TRADICIONS
Els Vestits de Paper de Mollerussa, rumb a la Unesco amb una exposició a Barcelona
Una quinzena de vestits de paper dels museus de Mollerussa i Amposta protagonitzen l’exposició que podrà veure’s del 8 de maig al 20 de juliol al Centre d’Artesania de Catalunya, a Barcelona. La mostra, que s’inaugura dijous a dos quarts de set de la tarda en un acte obert al públic, forma part de l’impuls conjunt que porten a terme Mollerussa, Amposta i la Unió de Parròquies de Porto per incloure L’art de cosir vestits de paper a la llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco.
La inauguració comptarà amb la presència de l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i de les regidores de Cultura i de Festes d’Amposta, Inés Martí i Anna Tomàs. L’exposició inclou deu peces del fons del Museu de Vestits de Paper de Mollerussa i cinc d’Amposta, representatives de les tres categories dels concursos: Moda Actual, Fantasia i Època.
Les peces han estat seleccionades entre les més emblemàtiques i premiades de diferents edicions i porten la firma de modistes destacades de Mollerussa i tot Lleida, entre les quals es troben Pepita Marrades, Roser Cardona i Natàlia Ermakova. També es faran tres tallers perquè els seus participants aprenguin a confeccionar vestits de paper.