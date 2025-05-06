Sopar només fruita: una elecció que no sempre és saludable i que ha d’adaptar-se a les teues necessitats nutricionals
Descobreix quan és una opció vàlida, quins riscos pot implicar i com combinar-la per a un sopar equilibrat sense comprometre la salut
Sopar només fruita: a qui no li ha passat? Ja sigui després d’un dinar abundant, un berenar copiós o amb la idea que és una opció lleugera i saludable, moltes persones trien aquesta alternativa. Però, és realment un bon hàbit?
La fruita és rica en compostos beneficiosos com antioxidants, vitamines i altres micronutrients essencials per a la salut. Tanmateix, malgrat els seus múltiples beneficis, el consum mitjà de fruita segueix per sota del recomanat. Segons les guies per a una alimentació saludable, s’aconsella consumir almenys tres porcions al dia, el que equival a uns 300-400 grams o, aproximadament, tres fruites mitjanes o sis petites.
Quins efectes té sopar només fruita?
Sopar fruita pot tenir tant beneficis com possibles inconvenients. Tot depèn de cada persona i de l’equilibri general de la seua dieta diària. Si al llarg del dia s’ha seguit una alimentació equilibrada, amb la quantitat adequada de carbohidrats, proteïnes, greixos i fibra, prendre fruita a la nit pot ser una opció lleugera i fàcil de digerir. Tanmateix, cal tenir en compte certes condicions metabòliques, com la glucèmia inestable.
Existeixen contraindicacions?
Si durant el dia no s’han ingerit suficients proteïnes de bona qualitat, sopar únicament fruita pot contribuir a la pèrdua de massa muscular. A més, un consum excessiu de fruita —considerant-la erròniament com un aliment sense conseqüències— pot afavorir el sobrepès , sobretot en persones amb diabetis, resistència a la insulina o síndrome metabòlica. També els qui pateixen còlon irritable, disbiosis intestinal o problemes de fermentació haurien d’evitar consumir fruita en el sopar.
Sopar només fruita ajuda a perdre pes?
Pot contribuir a la pèrdua de pes, però únicament si es limita a un màxim de dos peces i es manté un lleuger dèficit calòric diari acompanyat d’un estil de vida actiu. Tres fruites, per exemple, aporten calories similars a un plat mitjà de pasta, però amb un índex glucèmic molt més alt.
Quines fruites són més adequades per al sopar?
Es recomana prioritzar les fruites de temporada. A l’hivern, per exemple, són bones opcions les taronges, mandarines, pomes, peres i kiwis. En canvi, convé limitar el consum de fruites amb alt contingut en sucres simples, com els caquis, les bananes madures o el raïm. Les fruites amb baixa densitat calòrica, com les maduixes i els fruits rojos, són especialment indicades, ja que permeten consumir més quantitat sense elevar massa els nivells de glucosa en sang.
Un dels errors més comuns és pensar que la fruita no té impacte calòric i abusar-ne. Per exemple, una poma pot contenir fins a 22 grams de sucre, el que equival a uns quatre culleradetes. També es desaconsella la fruita deshidratada, ja que en perdre aigua augmenta la densitat calòrica, així com els sucs, que al no tenir fibra no sacien i poden portar a consumir més sucres d’absorció ràpida.
Com acompanyar la fruita per a un sopar equilibrat?
Perquè el sopar sigui complet i equilibrat, s'hi pot afegir una font de proteïnes com peix, carn, ous o iogurt natural, a més de verdures (cuites o crues) i un grapat de fruita seca.
És apte per a tothom sopar només fruita?
No. Els qui pateixen gastritis, inflor abdominal o fermentacions intestinals poden experimentar molèsties, ja que la fruita no neutralitza els àcids gàstrics i pot augmentar la producció de gasos. Tampoc no és una opció adequada per a persones que practiquen esport de forma regular, ja que un sopar basat només en fruita no proporciona els carbohidrats complexos ni les proteïnes necessàries per a una bona recuperació muscular.