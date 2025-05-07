L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida va atendre 200 persones el 2024 per pèrdues gestacionals
Professionals de la medicina, la infermeria i les llevadores de l’atenció primària i hospitalària van participar aquest dimarts en la Jornada sobre el model d’acompanyament al dol perinatal a la Regió Sanitària de Lleida que es va celebrar a la sala d’actes del Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). Durant la trobada, es va revelar que un total de 200 persones van ser ateses el 2024 al centre hospitalari per pèrdues gestacionals.
La trobada va comptar amb la participació d’Emilio Maestre, facultatiu especialista del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia i coordinador de la Unitat de Dol Perinatal de l’HUAV. Segons va apuntar ahir Maestre durant la seua intervenció, “la nostra societat viu d’esquena a la mort, i el dol perinatal és un dol desautoritzat socialment”. Així mateix, va assegurar que es tracta d’un dol que “pot acabar en una depressió, per això és tan important l’acompanyament professional i el treball en equip entre els diferents nivells assistencials”.
La jornada d’ahir es va dividir en diverses taules temàtiques, per tal d’aportar i compartir coneixements entre els professionals dels diferents àmbits implicats en l’atenció a les famílies en situació de mort i dol perinatal.
Paral·lelament, es van oferir recursos per poder abordar les diferents situacions que puguin derivar d’aquests casos.