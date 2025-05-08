Aquestes són les platges de Tarragona distingides amb la Bandera Blava 2025
La Fundació per a l’Educació Mediambiental (FEE) ha reconegut un total de 34 platges tarragonines amb aquest prestigiós guardó internacional de turisme sostenible
Un total de 34 platges de la província de Tarragona han obtingut la prestigiosa distinció Bandera Blava per a la temporada 2025, consolidant així el litoral tarragoní com una de les destinacions costaneres amb més qualitat ambiental i serveis d’Espanya. Aquest guardó internacional, atorgat per la Fundació per a l’Educació Mediambiental (FEE), certifica que els esmentats sorrals compleixen amb exigents estàndards en matèria mediambiental, seguretat, accessibilitat i equipaments per als banyistes.
Les platges guardonades es distribueixen al llarg de tota la costa de Tarragona, incloent diferents comarques com el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp i les Terres de l’Ebre. Entre els municipis que han vist reconegudes les seues platges figuren localitats tan emblemàtiques del turisme català com Calafell, el Vendrell, Torredembarra, Tarragona capital, Cambrils, l’Ametlla de Mar o Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta àmplia representació territorial demostra el compromís generalitzat de les administracions locals tarragonines amb la qualitat de les seues platges.
L’obtenció d’una Bandera Blava no és tasca senzilla, ja que implica superar una rigorosa avaluació que contempla aspectes com la qualitat de les aigües de bany, la gestió ambiental, la seguretat i els serveis oferts, així com la informació i educació ambiental disponible per als usuaris. Aquest reconeixement, un dels més valorats a nivell mundial en l’àmbit del turisme sostenible, representa un important actiu per al sector turístic de Tarragona de cara a atreure visitants nacionals i internacionals preocupats per disfrutar d’entorns naturals ben conservats.
Distribució comarcal de les Banderes Blaves a Tarragona
El repartiment dels 34 guardons obtinguts per Tarragona mostra una distribució equilibrada entre les diferents zones costaneres de la província, si bé amb algunes concentracions significatives que mereixen destacar-se.
A la comarca del Baix Penedès, s’han distingit set platges: quatre en el municipi de Calafell (Segur de Calafell Llevant, Segur de Calafell Ponent, l’Estany Mas Mel i Calafell) i tres al Vendrell (El Francàs, Sant Salvador i Coma-ruga). Aquesta zona, que forma l’extrem nord del litoral tarragoní, ha aconseguit mantenir els seus estàndards de qualitat malgrat la considerable pressió turística que suporta, especialment durant l’època estival.
El Camp de Tarragona, la zona central del litoral provincial, acumula un total de tretze Banderes Blaves. Destaquen particularment Tarragona capital amb quatre platges distingides (Tamarit, la Móra, Savinosa i l’Arrabassada) i Cambrils amb cinc (Vilafortuny, Cavet, Prat d’en Forés - el Regueral, la Llosa i l’Esquirol). Completen la llesta Roda de Berà amb dos platges (Costa Daurada i Llarga), Torredembarra amb dos (els Muntanyans i la Paella), Altafulla amb una (platja d’Altafulla) i Vila-seca amb una altra (la Pineda).
La zona de les Terres de l’Ebre, al sud de la província, ha obtingut catorze banderes, destacant especialment els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant amb quatre platges (la Punta del Riu, l’Arenal, el Torn i l’Almadrava) i l’Ametlla de Mar també amb quatre sorrals guardonats (Calafató, Sant Jordi d’Alfama, l’Alguer i Cala Forn). La llista es completa amb dos platges en l’Ampolla (Cap Roig i les Avellanes), una a Deltebre (Riumar), una altra a la Ràpita (les Delícies) i una més a Alcanar (les Cases d’Alcanar - el Marjal).
Què implica obtenir una Bandera Blava?
La Bandera Blava és molt més que un simple reconeixement turístic. Es tracta d’un sistema de certificació desenvolupat per la Foundation for Environmental Education (FEE) que avalua anualment milers de platges i ports esportius a tot el món. Per obtenir aquest guardó, les platges han de complir criteris estrictes en quatre categories fonamentals.
En primer lloc, s’avalua la qualitat de les aigües de bany, que han de sotmetre’s a anàlisis regulars i compleixen estàndards sanitaris específics. D’altra banda, la gestió ambiental examina aspectes com la neteja de la sorra, la recollida selectiva de residus, la preservació d’ecosistemes dunars i la gestió sostenible de l’entorn natural de la platja.
El tercer bloc de requisits està relacionat amb la seguretat i els serveis, que inclou la presència de socorristes degudament formats, equipament de primers auxilis, accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i serveis bàsics com lavabos, dutxes o punts d’aigua potable. Finalment, es valora la informació i educació ambiental disponible per als usuaris, com panells informatius sobre l’ecosistema local, codis de conducta o activitats de sensibilització ambiental.
Com es distribueixen les Banderes Blaves a Espanya?
Espanya es manté com un dels països líders a nivell mundial en l’obtenció de Banderes Blaves, competint habitualment amb Grècia, Turquia i França pels primers llocs del rànquing internacional. Dins del territori nacional, les comunitats costaneres mediterrànies com Catalunya, Comunitat Valenciana i Andalusia solen concentrar el major nombre de guardons, encara que Galícia també destaca notablement a la cornisa cantàbrica.
En aquest context, les 34 Banderes Blaves obtingudes per la província de Tarragona representen una aportació significativa al còmput total de Catalunya i d’Espanya. Es pot destacar que, a més de platges, la FEE també concedeix Banderes Blaves a ports esportius que compleixen amb criteris similars de qualitat ambiental i serveis, complementant així l’oferta turística de qualitat vinculada al medi marí.