L’avís d’Hisenda: aquests són els números des dels quals et trucaran per fer la Renda 2024-2025 per telèfon
Hisenda reforça la seguretat de l’atenció telefònica a la campanya de la Renda, limitant les trucades als qui hagin sol·licitat cita prèvia
L’Agència Tributària ha establert un únic número de telèfon oficial, el 810 520 052, per realitzar totes les comunicacions telefòniques relacionades amb la Campanya de la Renda 2024-2025. Aquest dimarts ha començat la segona fase de la campanya, centrada en la presentació de declaracions per via telefònica, una modalitat que es posiciona com la segona més utilitzada pels contribuents espanyols, només per darrere de l’opció online i superant la presencial. Aquesta fase serà operativa fins el proper 30 de juny, data límit per completar la declaració per aquest mitjà.
El sistema de presentació telefònica requereix que els contribuents sol·licitin cita prèvia a través dels canals habilitats per l’Agència Tributària. Una vegada confirmada la cita, un funcionari contactarà amb el ciutadà des del número oficial per assistir-lo en la confecció i presentació de l’esborrany. Aquest procediment busca oferir una atenció personalitzada sense necessitat de desplaçament, resultant particularment útil per a aquells contribuents que necessiten orientació però prefereixen evitar les gestions presencials.
Davant de la proliferació d’intents de frau durant les campanyes fiscals, Hisenda ha volgut deixar clar que les comunicacions telefòniques relacionades amb la Renda es realitzaran "exclusivament" a través del número 810 520 052. "Només et podem trucar en relació amb la Campanya de la Renda si has sol·licitat una cita a través de qualsevol dels canals disponibles", recalca l’organisme en el seu comunicat oficial.
Mesures de seguretat recomanades per l’Agència Tributària
Amb l’objectiu de protegir els contribuents davant possibles estafes, l’Agència Tributària ha compartit una sèrie de recomanacions de seguretat. La principal consisteix a afegir el número oficial a l’agenda de contactes del telèfon mòbil per identificar fàcilment les trucades legítimes. "Incorpora aquest número de telèfon a la teua agenda", suggereix l’organisme en la seua pàgina web.
L’Agència Tributària adverteix enèrgicament contra l’atenció a comunicacions que no procedeixin del seu número oficial: "No atenguis trucades d’altres números de telèfon, trucades ocultes o missatges en aplicacions mòbils de missatgeria com WhatsApp, Telegram, etc., que s’identifiquin com de l’Agència Tributària en relació amb la Campanya de la Renda".
Aquesta mesura s’emmarca en una estratègia més àmplia per combatre el phishing fiscal, una pràctica fraudulenta que s’intensifica durant els períodes de campanya tributària. Els ciberdelinqüents solen suplantar la identitat d’organismes oficials per obtenir dades personals o financers dels contribuents, per la qual cosa la identificació clara del canal oficial de comunicació resulta fonamental.
Preparació necessària per a l’atenció telefònica
Per aprofitar eficaçment l’assistència telefònica, els contribuents han de tenir preparada tota la documentació necessària per al moment de la trucada. Això inclou el DNI o NIE, dades fiscals completes, justificants d’ingressos i despeses deduïbles, així com informació sobre circumstàncies personals i familiars que puguin afectar la declaració.
El funcionari que realitza la trucada guiarà el contribuent durant tot el procés, proporcionant assessorament personalitzat segons la seua situació particular. Una vegada finalitzada la confecció de l’esborrany, i si el contribuent està d’acord amb el resultat, podrà presentar la declaració durant la mateixa trucada, rebent posteriorment la confirmació del tràmit.
Com funciona la campanya telefònica de la Renda?
La campanya telefònica de la Renda 2024-2025 s’estructura de manera senzilla però efectiva. Després de sol·licitar cita prèvia, el contribuent rep una trucada en el dia i hora establerts. Durant la conversa, un tècnic d’Hisenda sol·licita les dades necessàries i procedeix a elaborar l’esborrany mentre explica cada pas i resol possibles dubtes.
Aquesta modalitat resulta especialment útil per a declaracions de complexitat mitjana, quan el contribuent no se sent segur realitzant el tràmit per si mateix a través d’internet, però tampoc no considera necessària una atenció presencial. El servei telefònic representa un equilibri entre la comoditat de no desplaçar-se i la seguretat de comptar amb ajuda professional.
Les estadístiques d’anteriors campanyes mostren que aproximadament un 20% de les declaracions es tramiten per aquesta via, xifra que demostra la bona acollida del sistema entre els contribuents espanyols, especialment entre persones grans i residents en zones amb menor accés a oficines físiques de l’Agència Tributària.
Què fer si es rep una trucada sospitosa?
Els contribuents que rebin trucades de números diferents de l’oficial o comunicacions sospitoses relacionades amb la Renda s’han d’abstenir de facilitar informació personal o financera. L’Agència Tributària recomana penjar immediatament i, si és possible, reportar l’incident a través dels canals oficials o davant de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
En cas de dubte sobre la legitimitat d’una comunicació, s’aconsella contactar directament amb l’Agència Tributària a través dels telèfons i mitjans oficials que apareixen en la seua pàgina web, mai a través d’enllaços o números proporcionats en la comunicació sospitosa.
La implantació d’un únic número de telèfon oficial per a les comunicacions de la Renda 2024-2025 representa un avenç significatiu en la lluita contra el frau i proporciona més seguretat als contribuents durant un procés administratiu que, per a molts ciutadans, resulta complex i genera certa inquietud.