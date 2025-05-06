Hisenda fa la declaració de la renda gratis a aquests contribuents
Els nous límits permeten que més contribuents rebin assistència sense cost, amb millores digitals i atenció personalitzada per telèfon o en oficines
L’Agència Tributària ha decidit augmentar els límits econòmics perquè més contribuents puguin beneficiar-se dels serveis gratuïts de confecció de la declaració de la Renda. Aquesta campanya, els nous llindars se situen en 80.000 euros bruts per a rendiments del treball i 20.000 euros per a capital mobiliari, ampliant considerablement el nombre de ciutadans que podran rebre assistència sense cost per complir les seues obligacions fiscals, ja sigui per via telefònica o presencial.
Tal com van explicar fonts d’Hisenda aquesta mesura busca "adequar el perfil d’assistència a l’evolució a l’alça d’aquests rendiments al llarg dels anys". La iniciativa se suma a altres millores implementades per facilitar la presentació de l’IRPF, com les adaptacions en 'Renda Web' o les noves funcionalitats de l’aplicació mòbil, que permeten gestionar l’impost des de diferents dispositius sense limitació, podent configurar fins 20 usuaris identificats.
Serveis gratuïts d’Hisenda per a la declaració de la Renda
L’Agència Tributària ofereix diversos canals per ajudar els contribuents a presentar la seua declaració sense cap cost. Entre aquests destaca l’esborrany de l’impost, l’aplicació mòbil, l’assistència telefònica o la confecció presencial a les oficines d’Hisenda. Per a aquest exercici fiscal, a més, es manté per segon any consecutiu el programa pilot que permet a ciutadans d’algunes petites localitats aragoneses rebre assistència d’un funcionari per emplenar la seua declaració.
Una novetat important és que el pla pilot de videotrucades per a petites localitats, que l’any passat estava limitat a majors de 65 anys, s’amplia ara tots els contribuents amb domicili fiscal en aquestes poblacions, sempre que compleixin amb el perfil general d’assistència personalitzada. No obstant, es pot assenyalar que el nombre de municipis inclosos en aquesta iniciativa és més reduït que a la campanya anterior.
Millores a les eines digitals per a la declaració
La transformació digital de l’Agència Tributària continua avançant amb diverses millores a les seues plataformes. 'Renta Web' incorpora adaptacions per a casos específics, com l’optimització en la incorporació de rendiments d’immobles, dissenyada per evitar errors freqüents.
Per la seua part, l’aplicació mòbil ha experimentat una notable evolució, incloent noves funcionalitats com l’obtenció i renovació del número de referència, la visualització de dades fiscals i la recepció de missatges 'push' amb informació rellevant. També permet modificar l’assignació tributària, canviar el codi IBAN, consultar dades fiscals d’exercicis anteriors, anul·lar cites prèvies o comprovar l’estat de les devolucions.
Un dels avantatges més destacats de l’'app' és la possibilitat d’utilitzar-la en diferents dispositius sense restriccions, admetent fins 20 usuaris identificats. Això facilita "la confecció i presentació de declaracions de familiars, així com el càlcul de l’opció més favorable entre declaracions individuals i conjuntes, i la visualització dels diferents resultats de declaració en una mateixa pantalla", segons explica l’Agència Tributària.
Com sol·licitar cita prèvia per als serveis d’assistència
Els contribuents que desitgin utilitzar el servei telefònic ja poden sol·licitar la seua cita. L’Agència Tributària recomana fer-ho a través d’internet o mitjançant el servei automàtic disponible en els números 91 535 73 26 o 901 12 12 24. En realitzar la petició, l’usuari pot elegir entre horari de matí o tarda, i el sistema li assignarà un dia i una hora específics en els quals rebrà la trucada del personal d’Hisenda.
Quant a l’atenció presencial en oficines, aquest servei no estarà disponible fins juny, coincidint amb l’últim mes de la campanya. És important recordar que el termini per presentar la declaració de la Renda finalitza el 30 de juny, per la qual cosa convé planificar amb temps quina via s’utilitzarà per complir aquesta obligació fiscal.
Qui pot beneficiar-se dels serveis gratuïts d’Hisenda?
Amb l’ampliació dels límits econòmics, el perfil de contribuents que poden accedir als serveis gratuïts de confecció de la declaració s’ha expandit considerablement. Podran beneficiar-se aquells que no superin els 80.000 euros bruts en rendiments del treball (davant el límit anterior, que era inferior) i els 20.000 euros en capital mobiliari.
Aquest canvi respon a la necessitat d’actualitzar els llindars conforme a l’evolució dels salaris i rendiments en els últims anys, permetent que més ciutadans puguin rebre assistència sense cost. La mesura resulta especialment rellevant per als qui no estan familiaritzat amb les eines digitals o prefereixen la seguretat que ofereix comptar amb el suport directe de professionals de l’Agència Tributària.
Quines diferències hi ha entre els diferents serveis d’assistència?
L’Agència Tributària ofereix múltiples vies per facilitar la presentació de la declaració, cada una amb les seues particularitats. L’esborrany i l’aplicació mòbil són opcions ideals per a contribuents amb declaracions senzilles que se senten còmodes amb les eines digitals. L’atenció telefònica, per la seua part, combina la comoditat de no haver de desplaçar-se amb l’assistència personalitzada d’un funcionari.
Per a casos més complexos o persones amb dificultats per utilitzar mitjans telemàtics, l’atenció presencial en oficines continua sent l’alternativa més adequada. El pla pilot de videotrucades per a petites localitats busca atansar aquest servei a zones amb menor accés a oficines físiques de l’Agència Tributària, encara que el seu abast continua sent limitat.
Amb totes aquestes opcions i les millores implementades, Hisenda continua avançant en el seu objectiu de facilitar el compliment de les obligacions fiscals, adaptant-se a les necessitats dels diferents perfils de contribuents i a l’evolució de les tecnologies disponibles.