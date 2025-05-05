Hisenda inicia aquest dimarts les declaracions telefòniques de la Renda
L’Agència Tributària atendrà per telèfon fins al 30 de juny, mentre que la presentació presencial començarà el 2 de juny amb cita prèvia disponible des del 29 de maig
L’Agència Tributària posa en marxa aquest dimarts, 6 de maig, el servei d’atenció telefònica per a la confecció i presentació de les declaracions de la Renda corresponents a l’exercici 2024. Aquesta modalitat, coneguda com 'Plan Le Llamamos', serà operativa fins el proper 30 de juny, d’acord amb el calendari oficial establert per Hisenda per a l’actual campanya fiscal.
Els contribuents ja poden sol·licitar cita per a aquest servei telefònic des del passat 29 d’abril, encara que les últimes reserves s’admetran fins al 27 de juny. Aquesta via se suma a la presentació per internet, disponible des del 2 d’abril, que continuarà oberta fins el 30 de juny de 2025. Una dada important a tenir en compte és que, per a les declaracions amb resultat a ingressar i domiciliació bancària, el termini acabarà abans: el 25 de juny.
Des de l’organisme tributari destaquen que, fins el divendres 25 d’abril, s’han presentat 6 milions de declaracions, la qual cosa representa un descens del 2,6% respecte al mateix període de l’any anterior. D’aquest total, aproximadament 4,9 milions corresponen a sol·licituds de devolució (un 4,2% menys), havent-se abonat ja 3,4 milions per un import de 2.380 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 4,7% en comparació amb 2023.
Calendari complet de la Campanya de la Renda 2024
El desplegament complet de la Campanya de la Renda 2024 es desenvoluparà en diverses fases. Després de l’obertura del termini per a la presentació telemàtica el 2 d’abril, i l’habilitació del servei telefònic aquest 6 de maig, la següent fita serà l’atenció presencial en oficines, que començarà el 2 de juny i s’estendrà fins el 30 de juny. Els interessats en aquesta modalitat podran sol·licitar cita prèvia des del 29 de maig fins el 27 de juny.
En termes globals, Hisenda preveu un important increment en la seua recaptació durant aquesta campanya. Segons les projeccions oficials, l’Agència Tributària espera ingressar 19.093 milions d’euros, la qual cosa suposaria un 13,3% més que a l’exercici anterior. Paral·lelament, l’organisme preveu tornar als contribuents 14.908 milions d’euros, xifra que reflecteix un augment del 9,6% respecte a la campanya precedent.
Novetats en l’assistència al contribuent
Una de les principals novetats d’aquest any és l’ampliació dels límits econòmics per accedir als serveis d’assistència personalitzada. Així, s’eleva a 80.000 euros bruts el llindar de rendiments del treball (anteriorment era inferior) i a 20.000 euros el de capital mobiliari. Segons explica l’Agència Tributària, aquesta modificació respon a la necessitat d’«adequar el perfil d’assistència a l’evolució a l’alça d’aquests rendiments al llarg dels anys».
A més, s’ha millorat el pla pilot de videoassistència iniciat l’any passat en petites localitats. Per a la campanya actual, aquest servei s’estendrà a tots els contribuents amb domicili fiscal en les poblacions seleccionades, sempre que compleixin amb el perfil general d’assistència personalitzada, eliminant la restricció anterior que el limitava a majors de 65 anys.
El pla de videoassistència per a zones rurals
El pla especial de videoassistència arranca també aquest 6 de maig i inclourà ciutadans de 90 municipis, donant cobertura a residents de 13 poblacions addicionals, fins assolir un total de 103 localitats beneficiàries. Per a la selecció d’aquests municipis, que estaran detallats a la Seu electrònica de l’Agència Tributària, s’ha pres com a criteri principal que siguin poblacions de menys de 3.000 habitants i que no disposin d’un centre de l’AEAT, comunitats autònomes o ajuntament que ofereixi servei d’assistència durant la campanya.
Gràcies a la col·laboració dels ajuntaments, que proporcionen els mitjans tècnics necessaris, els ciutadans que reservin cita seran atesos per personal de l’Agència Tributària mitjançant videoassistència. D’aquesta forma, rebran la mateixa atenció personalitzada que qualsevol altre contribuent, però sense necessitat de desplaçar-se fins oficines distants, utilitzant les instal·lacions habilitades pel seu consistori local.
Quina documentació necessito per fer la declaració per telèfon?
Per utilitzar el servei de confecció telefònica de la declaració, els contribuents han de tenir preparada certa documentació bàsica. Entre ella s’inclou el DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar, les dades fiscals que l’Agència Tributària posa a disposició (accessibles a través del web, l’app o sol·licitant-los prèviament), així com justificants d’ingressos i despeses deduïbles o informació sobre immobles que puguin afectar la declaració.
Encara que el funcionari d’Hisenda guiarà el contribuent durant la trucada, tenir aquesta documentació a mà agilitzarà notablement el procés. Una vegada confeccionada la declaració, l’esborrany es remetrà al contribuent per a la seua revisió i, després de la seua aprovació, es procedirà a la presentació oficial mitjançant un sistema de firma no avançada.
Quines són les principals deduccions a tenir en compte aquest any?
Entre les deduccions més rellevants per a aquesta campanya destaquen les relacionades amb l’habitatge habitual (especialment per a adquisicions anteriors a 2013), les aportacions a plans de pensions (amb límits que varien segons les circumstàncies personals), donacions a entitats sense ànim de lucre, inversions en empreses de nova creació i diverses deduccions autonòmiques que varien segons la comunitat de residència del contribuent.
L’Agència Tributària recomana revisar acuradament totes les possibles deduccions aplicables a cada cas particular, ja que podrien suposar un estalvi significatiu en la quota final a pagar o un increment en la quantitat a tornar.