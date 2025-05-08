BALANÇ
Les entitats del bisbat atenen 27.652 persones
La Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social del Bisbat de Lleida va atendre un total de 27.652 persones el 2024, a través de catorze iniciatives. Aquesta xifra suposa un augment del cinc per cent respecte a l’any anterior i fa notar el gradual augment de persones en situació de pobresa i risc d’exclusió social a la capital del Segrià.
El balanç de l’any passat es va presentar ahir al bisbat de Lleida i el delegat de la Xarxa, Joan Carles Nicuesa, va alertar del creixement de la desigualtat econòmica i també va assenyalar que la pobresa afecta, sobretot, les dones.
D’altra banda, les entitats van lamentar l’acompanyament insuficient de les administracions, quant a recursos econòmics, però també per les traves administratives que es troben les persones ateses per poder accedir a serveis bàsics.