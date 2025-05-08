El Marraco, animat amb IA per Lleida TV en aquesta Festa Major
La cadena retransmetrà en directe el Pregó i la Batalla de Flors
Lleida Televisió ha estrenat aquesta Festa Major un vídeo festiu amb el Marraco com a protagonista. Feta amb Intel·ligència Artificial, s'hi veu com el Marraco surt d'una cova enfadat, però que canvia d'humor quan arriba a la plaça Paeria i es rodeja de tot l'ambient festiu de la ciutat. Es pot veure durant aquests dies durant els espais publicitaris de Lleida Televisió i a través de les xarxes socials.
Directes del Pregó i la Batalla de les Flors
Lleida Televisió retransmetrà en directe aquest divendres el Pregó oficial de la Festa Major, que enguany va a càrrec de Purificació Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados i professora superior de piano i de música de cambra. La programació especial començarà a partir de les 19 hores amb l'emissió del Connecta Lleida Pirineus des del Saló de Plens. La retransmissió del Pregó començarà a les 19.45 hores, un acte que també servirà per estrenar la cançó oficial de la Festa Major 2025, composada per Arnau Moreno i interpretada per Joana Barco Alins. Se'n farà una reemissió a les 00.15 hores.
Pel que fa a la Batalla de Flors també es podrà veure en directe per Lleida Televisió el proper diumenge 11 de maig. És un dels actes més popular de la Festa Major, que esdevé una batalla festiva entre entitats i colles. Enguany, canvia excepcionalment d'espai i se celebrarà a la Rambla Doctora Castells. La rua anirà encapçalada pel Marraco, els Gegants i els Capgrossos, que faran les habituals tres voltes a la rambla per omplir-la de confeti, color i festa.