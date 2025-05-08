SALUT
Nova tècnica per millorar la recuperació per un ictus
Un assaig clínic liderat des de Lleida demostra que l’aplicació precoç d’una tècnica anomenada condicionament isquèmic remot pot ser una estratègia segura i prometedora per millorar la recuperació de les persones que pateixen un ictus isquèmic.
Aquest mètode innovador consisteix a inflar i desinflar automàticament un maneguí a l’avantbraç del pacient, mentre és traslladat a l’hospital en ambulància, amb l’objectiu d’estimular mecanismes de protecció natural del cervell. Es tracta d’una investigació liderada per l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i tres hospitals de l’àrea metropolitana de Barcelona.