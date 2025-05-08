Ni til·la ni camamilla: aquesta és la infusió que has de beure per millorar la circulació de la sang
Una beguda natural que estimula la circulació, alleuja la pesadesa a les cames i contribueix al benestar cardiovascular
La infusió de gingebre i canyella es posiciona com una de les alternatives naturals més efectives per millorar la circulació sanguínia, especialment entre persones amb hàbits sedentaris o factors de risc cardiovascular. Segons indiquen especialistes en medicina natural, aquesta beguda mil·lenària no només destaca pel seu agradable sabor, sinó pels seus comprovats beneficis per al sistema circulatori, convertint-se en un aliat natural davant problemes com la mala circulació, sense necessitat de recórrer a tractaments farmacològics.
L’interès per remeis naturals ha experimentat un notable augment en els últims anys, amb cada vegada més persones buscant alternatives que contribueixin al benestar general de l’organisme. En aquest context, la combinació de gingebre i canyella s’ha consolidat com una opció efectiva gràcies a les seues propietats. El gingebre conté gingerol, un compost que estimula la circulació sanguínia i afavoreix la dilatació dels vasos sanguinis, mentre que la canyella aporta propietats anticoagulants suaus i antioxidants que ajuden a mantenir l’elasticitat arterial i prevenen la formació de coàguls.
La preparació d’aquesta infusió resulta extremadament senzilla i pot integrar-se fàcilment a la rutina diària. Per obtenir els seus beneficis, n’hi ha prou amb bullir una tassa d’aigua, afegir una culleradeta de gingebre fresc ratllat amb una petita branca de canyella (o mitja culleradeta de canyella en pols), deixar reposar aproximadament 10 minuts i colar abans de consumir. Els experts recomanen prendre-la una o dos vegades al dia, preferentment en dejú o entre menjars per maximitzar la seua absorció.
Beneficis científicament avalats de la infusió de gingebre i canyella
Nombrosos estudis científics recolzen les propietats d’aquests dos ingredients per a la salut cardiovascular. El gingebre ha demostrat capacitat per reduir l’agregació plaquetària (la tendència de les plaquetes a agrupar-se i formar coàguls), la qual cosa afavoreix una circulació més fluida. Per la seua part, la canyella conté compostos que milloren la funció vascular i redueix la inflamació sistèmica.
A més de millorar la circulació sanguínia, aquesta infusió proporciona altres beneficis significatius per a la salut. "Aquesta beguda natural pot ajudar a alleujar la sensació de fred en extremitats, un símptoma comú de la mala circulació, a més de contribuir a reduir moderadament la pressió arterial", expliquen els especialistes en nutrició. També destaquen el seu efecte energètic natural, que proporciona vitalitat sense els efectes secundaris d’estimulants com la cafeïna.
No obstant, els experts sanitaris recomanen consultar amb un professional de la salut abans d’incorporar aquest remei de forma habitual a la dieta, especialment en cas d’estar prenent medicació anticoagulant o patir malalties cròniques. Aquesta precaució és fonamental per evitar possibles interaccions medicamentoses o efectes adversos en determinades condicions de salut.
Hàbits complementaris per potenciar la salut circulatòria
Per maximitzar els beneficis de la infusió de gingebre i canyella, els especialistes recomanen complementar-la amb altres hàbits saludables que afavoreixin la circulació sanguínia. Una alimentació equilibrada rica en àcids grassos omega-3 (presents en peixos blaus com el salmó o les sardines), all, cúrcuma i fruits rojos juga un paper fonamental en la salut cardiovascular.
L’exercici físic regular constitueix un altre pilar essencial per mantenir un sistema circulatori eficient. La pràctica d’activitat física moderada durant almenys 30 minuts diaris estimula el flux sanguini i enforteix el cor. Al contrari, es recomana limitar el consum de sal i greixos saturats, ja que aquests elements poden contribuir al deteriorament de la salut vascular.
La hidratació adequada també resulta fonamental per mantenir la fluïdesa de la sang. Els experts aconsellen beure entre 1,5 i 2 litres d’aigua diàriament, quantitat que pot complementar-se amb infusions beneficioses com la de gingebre i canyella.
Qui pot beneficiar-se especialment d’aquesta infusió?
Encara que la infusió de gingebre i canyella pot beneficiar la població general, existeixen grups específics que podrien obtenir més avantatges del seu consum regular. Entre ells destaquen les persones amb feines sedentàries que passen moltes hores establertes, els qui solen experimentar problemes de circulació a cames i peus. També resulta especialment recomanable per a adults grans, ja que amb l’edat els vasos sanguinis perden elasticitat i la circulació tendeix a deteriorar-se.
Les persones amb sobrepès o obesitat constitueixen un altre grup que podria beneficiar-se particularment d’aquesta beguda, ja que l’excés de pes suposa una càrrega addicional per al sistema circulatori. Així mateix, els qui pateixen la síndrome de Raynaud (caracteritzat per episodis de vasoconstricció a dits de mans i peus) podrien experimentar una reducció en la freqüència i intensitat dels episodis.
Existeixen contraindicacions per al consum d’aquesta infusió?
Malgrat els seus múltiples beneficis, la infusió de gingebre i canyella no està recomanada en tots els casos. Les dones embarassades han de consultar amb el seu metge abans de consumir-la, ja que el gingebre en grans quantitats pot tenir efectes estimulants sobre l’úter. Les persones amb trastorns de la coagulació o els qui prenen medicaments anticoagulants com la warfarina han d’extremar les precaucions, ja que tant el gingebre com la canyella poden potenciar l’efecte d’aquests fàrmacs.
Els pacients amb càlculs biliars també han de ser cauts, ja que el gingebre pot augmentar la producció de bilis. Igualment, els qui pateixen úlceres gàstriques podrien experimentar irritació a causa de les propietats estimulants del gingebre sobre la mucosa digestiva.
En definitiva, la infusió de gingebre i canyella representa una alternativa natural efectiva per millorar la circulació sanguínia i promoure la salut cardiovascular. La seua fàcil preparació i el seu agradable sabor la converteixen en una opció accessible per integrar-la a la rutina diària, sempre tenint en compte les precaucions esmentades i, preferiblement, sota supervisió professional en cas de condicions mèdiques preexistents.