Adéu a l'obsolescència planificada: la UE obligarà a mòbils i tablets a ser més eficients i duradors a partir del juny
Una nova normativa exigirà etiquetatge energètic, garantia de reparabilitat i actualitzacions durant cinc anys per combatre l’obsolescència programada i reduir l’impacte ambiental
La Unió Europea implementarà a partir del proper 25 de juny una nova normativa que obligarà tots els fabricants de telèfons mòbils i tablets a complir estrictes requisits d’eficiència energètica si desitgen comercialitzar els seus productes al mercat comunitari. Aquesta regulació, encara que ja està en vigor des de fa mesos, es convertirà en obligatòria en aquesta data, segons informa l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), amb l’objectiu de garantir dispositius més sostenibles i duradors per als consumidors europeus.
La nova reglamentació forma part de l’estratègia comunitària per reduir l’impacte ambiental dels dispositius electrònics i combatre l’obsolescència programada. D’acord amb les estimacions de la Comissió Europea, l’aplicació d’aquestes normes permetrà estalviar gairebé 14 terawatts-hora d’energia anualment fins 2030, el que representa aproximadament un terç del consum energètic actual d’aquests productes a la UE. Una mesura que promet transformar significativament el sector de la tecnologia mòbil en els propers anys.
Què exigirà la nova normativa europea als fabricants?
El reglament estableix que tots els smartphones i tablets comercialitzats a la UE hauran de presentar informació detallada sobre la seua eficiència energètica, autonomia i longevitat dels seus bateries, així com la seua resistència davant de factors externs com a pols, aigua i caigudes accidentals. Una de les grans novetats és la incorporació d’una puntuació de reparabilitat, que permetrà als consumidors conèixer per endavant la facilitat amb què podran arreglar els seus dispositius en cas d’avaria.
Els fabricants hauran d’incloure una nova etiqueta energètica als seus productes, similar a la que ja existeix per a electrodomèstics, però adaptada a les característiques específiques dels dispositius mòbils. Aquesta etiqueta haurà de contenir informació clara i accessible que ajudi els consumidors a prendre decisions de compra més informades i sostenibles.
Elements obligatoris en el nou etiquetatge energètic
La nova normativa detalla amb precisió els elements que s’hauran d’incloure en l’etiquetatge energètic de mòbils i tablets. Entre els requisits més destacats es troben:
- Un codi QR que enllaçarà amb la informació completa del producte proporcionada pel fabricant.
- La marca comercial i l’identificador del model del proveïdor.
- Una escala de classes d’eficiència energètica que anirà de l’A a la G, similar a la utilitzada en altres productes.
- La classe específica d’eficiència energètica en la qual se situa el dispositiu.
- Informació detallada sobre l’autonomia de la bateria per cicle, expressada en hores i minuts per càrrega completa.
- La resistència del dispositiu a caigudes, classificada segons una escala de fiabilitat.
- Un índex de reparabilitat que indicarà la facilitat amb què el dispositiu pot ser reparat.
- Dades sobre la durabilitat de la bateria en cicles de càrrega.
- L’índex IP que certifica la protecció contra partícules i humitat.
- La referència al Reglament 2023/1669 que regula aquest etiquetatge.
Requisits mínims per a la comercialització de dispositius
A més de la informació que haurà d’aparèixer en l’etiquetatge, la normativa europea estableix uns requisits mínims sense els quals no es permetrà la venda de dispositius mòbils en territori comunitari. Per exemple, els smartphones hauran de garantir un mínim de 800 cicles de càrrega mantenint almenys el 80% de la capacitat inicial de la bateria després d’aquell període, una mesura que busca prolongar la vida estri dels dispositius i reduir residus electrònics.
Un altre aspecte fonamental de la nova regulació és l’obligació per part dels fabricants de mantenir disponibles peces de recanvi durant un mínim de 7 anys per a tots els tallers de reparació que les sol·licitin. Així mateix, hauran de proporcionar actualitzacions del sistema operatiu durant almenys cinc anys des del llançament del producte, el que suposa un important avenç en la lluita contra l’obsolescència planificada.
Impacte ambiental i econòmic de la nova normativa
La implementació d’aquestes mesures tindrà un impacte significatiu tant a nivell ambiental com econòmic. Segons els càlculs de la Comissió Europea, a més de l’estalvi energètic esmentat anteriorment, la prolongació de la vida útil dels dispositius reduirà considerablement la generació de residus electrònics, un dels principals problemes ambientals associats a la tecnologia mòbil.
Des del punt de vista econòmic, encara que els fabricants hauran d’adaptar els seus processos productius per complir la normativa, els consumidors es beneficiaran de productes més duradors i amb més facilitat de reparació, la qual cosa a mitjà termini suposarà un estalvi en la renovació de dispositius.
Com afectarà aquesta normativa als preus dels mòbils?
Una de les principals preocupacions dels consumidors és si aquestes noves exigències provocaran un increment en els preus dels dispositius. Encara que la normativa no aborda directament aquest aspecte, és previsible que la implementació de millores en durabilitat i eficiència pugui tenir cert impacte en els costos de producció.
No obstant, la transparència més gran en la informació i la possibilitat de comparar fàcilment l’eficiència i durabilitat de diferents models podrien generar una competència més saludable entre fabricants, incentivant la millora contínua dels seus productes sense necessàriament traslladar tots els costos al preu final.
Quins dispositius estaran afectats per la nova normativa?
La regulació s’aplicarà a tots els telèfons intel·ligents i tablets que vulguin comercialitzar-se al mercat comunitari a partir del 25 de juny de 2024. Això inclou tant els grans fabricants internacionals com marques més petites o emergents, que hauran d’adaptar els seus productes si volen continuar presents en un dels mercats més importants a nivell mundial.
És important assenyalar que la normativa afectarà els nous dispositius que s’introdueixin al mercat a partir d’aquesta data i no es retroactiva per als productes ja comercialitzats anteriorment. No obstant, establirà un nou estàndard que previsiblement marcarà la tendència del sector en els propers anys.