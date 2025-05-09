Aquesta és la millor manera de conservar els aliments, segons la Clínica Universidad de Navarra
Els experts assenyalen la congelació i refrigeració com a tècniques fonamentals per mantenir els aliments en òptimes condicions i prevenir la proliferació de microorganismes
La correcta conservació dels aliments és fonamental per garantir la seua seguretat i valor nutricional, segons afirmen els especialistes de la Clínica Universidad de Navarra. Els mètodes apropiats de preservació impedeixen les alteracions naturals i eviten la proliferació i contaminació per microorganismes que podrien representar un risc per a la salut. Depenent de la seua naturalesa, cada aliment requereix condicions específiques de conservació: alguns necessiten fred, mentre d’altres s’han de protegir de la llum, l’oxigen, l’aire o la humitat.
Els experts de la prestigiosa institució sanitària destaquen que una manipulació incorrecta dels aliments pot provocar intoxicacions alimentàries i la pèrdua de propietats nutritives. Per això, han elaborat una guia completa sobre les tècniques més eficaces per mantenir els productes en òptimes condicions, posant especial èmfasi en la congelació i refrigeració com a mètodes principals de conservació domèstica.
La congelació: mètode segur i eficaç per conservar aliments
La congelació es posiciona com un dels mètodes més segurs i eficaços per a la conservació a llarg termini. Segons els experts de la Clínica Universidad de Navarra, aquest procediment manté tant l’aspecte com el valor nutritiu dels aliments. És aplicable tant a productes adquirits ja congelats com a aquells frescos que decidim congelar a casa.
Per garantir una congelació òptima, els congeladors s’han de mantenir a una temperatura d’almenys -18ºC. El procés s’ha de realitzar ràpidament i amb aliments molt frescos. En el cas de menjars cuinats a casa, és imprescindible esperar que es refredin abans d’introduir-les al congelador.
Un aspecte crucial que destaquen els especialistes és no trencar la cadena de fred. Quan es compren productes congelats, el temps entre l’adquisició i la seua col·locació al congelador no ha de superar l’hora i mitja. A més, aquests aliments s’han de conservar en envasos tancats i impermeables, com bossetes i recipients de plàstic, per evitar cremades per congelació.
L’eficiència del congelador augmenta quan està més ple, sense grans espais entre els aliments. No obstant, hi ha excepcions: les verdures per a amanida i els xampinyons no resisteixen bé la congelació a causa del seu alt contingut en aigua.
Els productes congelats comercials poden romandre al congelador domèstic entre 3 i 12 mesos amb total seguretat. Tanmateix, una regla fonamental és que els aliments que han estat congelats i posteriorment descongelats mai han de tornar a congelar-se, ja que això augmenta considerablement el risc de proliferació bacteriana.
Tècniques adequades de descongelació segons el tipus d’aliment
El procés de descongelació és tan important com el de congelació. Per a carns i peixos, el temps estimat és d’unes 5 hores. Les carns fresques poden descongelar-se al microones a mínima temperatura (no en funció de descongelació), al forn o al frigorífic durant tota la nit dins d’un envàs net i impermeable.
Les peces grans, com un lluç o un pollastre sencer, requereixen una descongelació al frigorífic d’entre 12 i 24 hores abans del seu cuinat. En el cas de les verdures, aquestes poden llançar-se directament en aigua salada en ebullició o cuinar al vapor sense necessitat de descongelació prèvia. Les fruites, per la seua part, s’han de descongelar a temperatura ambient per mantenir millor la seua textura.
La refrigeració: clau per a aliments peribles
Els aliments peribles s’han de conservar sempre en fred, a temperatures entre 0 i 8ºC, rang en el qual operen les diferents zones del refrigerador domèstic. La majoria d’aquests productes poden conservar-se refrigerats fins un màxim de cinc dies, encara que existeixen excepcions: el peix fresc i la carn picada només es mantenen en bon estat uns 2 dies, mentre que els ous frescos poden conservar-se entre 2 i 3 setmanes.
És fonamental col·locar i guardar els aliments degudament tapats per evitar la contaminació creuada. Els aliments ja cuinats s’han d’emmagatzemar en recipients amb tancament hermètic, mentre que els productes que degoten s’han d’ubicar a la part inferior del frigorífic, dins de recipients nets, per prevenir que contaminin altres aliments.
Les fruites, verdures i hortalisses requereixen un tracte especial: han de col·locar-se a la zona del frigorífic que menys refredi i guardar-se fora de les bosses de plàstic per permetre la seua correcta ventilació. El temps de refredat dels aliments cuinats ha de ser inferior a dos hores, després de la qual cosa s’han d’emmagatzemar al frigorífic a temperatures per sota dels 2ºC.
Consells generals per a una manipulació segura dels aliments
Més enllà dels mètodes específics de conservació, els experts de la Clínica Universidad de Navarra emfatitzen la importància de seguir unes pautes bàsiques d’higiene en la manipulació d’aliments:
- Rentar-se les mans freqüentment amb aigua calenta i sabó, especialment abans de manipular qualsevol aliment.
- Netejar els estris de cuina amb aigua i sabó immediatament després del seu ús i guardar-los en llocs adequats.
- Mantenir la cuina neta i correctament ventilada per reduir la concentració de gèrmens.
- Rentar minuciosament les verdures i fruites abans de la seua manipulació per eliminar possibles residus de pesticides i microorganismes.
- Evitar reescalfar els aliments més d’una vegada, ja que cada cicle d’escalfament i refredament augmenta el risc de proliferació bacteriana.
Conservació d’aliments envasats i productes en conserva
Els productes envasats, com llaunes de conserves, melmelades, adobats i salses, poden emmagatzemar-se en llocs frescos i secs a temperatura ambient durant el temps especificat a l’etiqueta. Tanmateix, una vegada oberts, aquests productes han de tractar-se com aliments peribles i conservar-se al frigorífic després de canviar-los a un altre recipient adequat.
Aquest canvi d’envàs resulta especialment important en el cas de les conserves enllaunades, ja que el contacte prolongat de l’aliment amb el metall de la llauna oberta pot provocar alteracions en el sabor i fins i tot contaminació per metalls. Els fabricants recomanen transferir immediatament el contingut a recipients de vidre o plàstic alimentari.
Què és la cadena de fred i per què és important mantenir-la?
La cadena de fred és el procés controlat de refrigeració o congelació a què se sotmeten els aliments peribles des de la seua producció fins el seu consum. Mantenir aquesta cadena sense interrupcions és fonamental per garantir la seguretat alimentària i evitar el creixement bacterià que podria provocar intoxicacions.
Quan es trenca la cadena de fred, encara que sigui temporalment, els microorganismes presents als aliments poden multiplicar-se ràpidament fins assolir nivells perillosos. Una vegada que això passa ni tornar a refrigerar o congelar l’aliment elimina aquests bacteris o les seues toxines, el que explica per què és tan important respectar els temps màxims recomanats entre la compra i l’emmagatzemament de productes refrigerats o congelats.
Els especialistes de la Clínica Universidad de Navarra recomanen utilitzar bosses tèrmiques per transportar aliments refrigerats o congelats des del supermercat fins a casa, especialment en èpoques de calor o quan el trajecte és llarg. A més, suggereixen organitzar la compra de manera que els productes frescos i congelats siguin els últims en adquirir-se, minimitzant així el temps que romanen fora de la seua temperatura òptima de conservació.