Una cadena de supermercats tanca 25 establiments i acomiada 710 treballadors a tot Espanya
Inicia un pla d’ajustament que afectarà el 3% de la seua plantilla i a 152 centres, en un procés de transformació cap a un model comercial més sostenible i adaptat al nou consumidor
Alcampo ha anunciat un dràstic pla de reestructuració que preveu el tancament de fins 25 supermercats en territori espanyol i l’acomiadament de 710 treballadors, xifra que suposa aproximadament el 3% de la seua plantilla actual, composta per uns 23.300 empleats. La companyia ha comunicat aquestes mesures als representants sindicals com a part d’una estratègia per recuperar resultats i garantir un creixement sostenible a tots els seus establiments.
Aquesta decisió arriba després que el 2023 la cadena de distribució adquirís un paquet de 224 supermercats, alguns dels quals, segons ha reconegut la mateixa empresa, "no s’adaptaven al seu model, la seua localització no era la desitjable o tenien una taxa d’esforç excessiva". Alcampo ha qualificat el pla com "una decisió que encara que difícil, és responsable i necessària" en l’actual context de transformació que viu el sector del comerç minorista.
Segons han precisat fonts de la companyia a Europa Press, el nombre total d’establiments afectats per aquestes mesures ascendeix a 152, dels quals 25 tancaran definitivament —tot i que encara no s’ha concretat el número|nombre final— i la resta experimentaran ajustaments a les seues plantilles.
Els hipermercats també es veuen afectats per la reestructuració
El sindicat CCOO ha confirmat que diversos hipermercats figuren al llistat de centres afectats per aquest acomiadament col·lectiu. Concretament, es veuran impactats els hipermercats d’Alcorcón, La Vega i Majadahonda a la Comunitat de Madrid; el de Castelló; el d’Albacete; i els andalusos de Sanlúcar, Jerez i Sevilla Est.
A més d’aquestes grans superfícies, el pla d’ajustament també afectarà supermercats ubicats en nombroses comunitats autònomes: Madrid, La Rioja, Cantàbria, Navarra, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Aragó, Astúries i País Basc, tot i que encara no s’ha detallat específicament quins establiments de format més petit seran els que baixaran definitivament la persiana.
Adaptació a les noves tendències de consum
Alcampo ha justificat aquestes mesures en el marc de la "profunda transformació" que està experimentant el sector comercial. La companyia ha explicat que, durant els últims anys, ha reforçat la seua inversió "en projectes de futur evolucionant a un comerç multiformat i multicanal, que dona resposta a les noves tendències de consum, que assegura una experiència de compra més àgil i personalitzada per als seus clients així com el desenvolupament de la seua activitat de manera sostenible".
En aquesta línia d’adaptació als nous hàbits de compra, on els consumidors mostren una preferència creixent per establiments més petits, convenients i ajustats a les seues necessitats específiques, Alcampo ha iniciat també un procés de reducció de superfície a 15 dels seus hipermercats tradicionals.
Paral·lelament, i amb l’objectiu de garantir "la millor experiència de compra", l’empresa està emprenent la renovació i modernització de més de 60 botigues, mentre potencia el seu comerç online com a resposta a l’auge de la digitalització en els hàbits de consum.
Millores logístiques i compromisos mediambientals
El pla de transformació d’Alcampo no es limita únicament als ajustaments de plantilla i a la remodelació dels seus establiments físics. La companyia també ha posat en marxa una nova plataforma logística "dissenyada per obtenir l’eficàcia operacional més gran", segons han assenyalat des de l'empresa.
En l’àmbit de la sostenibilitat, Alcampo ha segellat un acord a llarg termini (PPA) per al subministrament d’energia renovable, reforçant així el seu compromís amb el medi ambient i amb la transició energètica, aspectes cada vegada més valorats pels consumidors a l’hora d’elegir on realitzar les seues compres.
La posició dels sindicats davant de l’acomiadament col·lectiu
Després de conèixer-se l’anunci del pla d’ajustament, CCOO ha manifestat que el següent pas en aquest procés iniciat per la direcció d’Alcampo serà la constitució de la taula negociadora de l’acomiadament col·lectiu. Durant la reunió de constitució, l’empresa té l’obligació legal d’entregar tota la documentació necessària als representants sindicals perquè puguin analitzar la situació i iniciar les negociacions.
"Des de CCOO encararem aquesta difícil situació, que és nova en l’empresa, tenint clar que l’objectiu principal és el manteniment de l’ocupació i, en el cas que hi hagi sortides de persones treballadores, aquestes surtin en les millors condicions possibles", han subratllat des del sindicat.
Què és Alcampo i quina és la seua presència a Espanya?
Alcampo és una cadena d’hipermercats i supermercats pertanyent al grup Auchan Retail, fundat en França el 1961. La companyia va arribar a Espanya el 1981 amb l’obertura del seu primer hipermercat a Utebo (Saragossa) i des d’aleshores ha mantingut una expansió constant al mercat espanyol.
Actualment, l’empresa explica amb una xarxa d’establiments que combina hipermercats de gran format amb supermercats de proximitat, a més de la seua botiga online. Després de l’adquisició el 2023 dels 224 supermercats esmentats, la companyia va reforçar significativament la seua presència en el format de proximitat, encara que ara es veu obligada a reajustar aquesta estratègia.
Amb aproximadament 23.300 empleats abans de l’aplicació d’aquest pla d’ajustament, Alcampo representa un dels principals actors al sector de la distribució alimentària a Espanya, competint directament amb altres grans cadenes com Mercadona, Carrefour o Dia.