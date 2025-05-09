El cardiòleg Aurelio Rojas descobreix la fruita que cal menjar a la nit per dormir com un nadó
Aquest aliment accessible i ric en nutrients pot ajudar a millorar la qualitat del son i beneficiar la salut cardiovascular, digestiva i emocional
L’insomni i els problemes per agafar el son afecten milions de persones a tot el món, de manera que s’han convertit en un desafiament per a la salut física i mental. Encara que molts recorren a medicaments per poder descansar durant la nit, existeixen alternatives naturals que poden afavorir un son reparador sense necessitat d’anar a la farmàcia. Segons ha assenyalat recentment el cardiòleg Aurelio Rojas a través d’un vídeo publicat a Instagram, el kiwi es posiciona com una fruita excepcional per als qui pateixen dificultats per dormir.
D’acord amb aquest especialista, consumir dos kiwis abans d’ajeure’s podria marcar una diferència significativa tant en la quantitat com en la qualitat del descans nocturn. El secret d’aquesta fruita resideix en la seua capacitat per estimular la producció de serotonina i melatonina, dos hormones fonamentals per regular el cicle del son. Els estudis científics recolzen aquesta afirmació, havent relacionat el consum regular de kiwi amb millores notables en casos d’insomni lleu i son fragmentat, oferint així una solució natural a un problema cada vegada més estès en la nostra societat.
Aquesta troballa resulta especialment rellevant en un context on cada vegada més persones busquen remeis naturals per millorar la seua qualitat de vida sense dependre de fàrmacs. El kiwi, una fruita accessible a qualsevol supermercat espanyol durant tot l’any, podria convertir-se en un aliat imprescindible en la rutina nocturna dels qui desitgen millorar el seu descans.
Propietats del kiwi que afavoreixen el son reparador
La relació entre el kiwi i el son va més enllà d’una simple coincidència. Aquesta fruita conté compostos bioactius que intervenen directament en els mecanismes reguladors del descans. La serotonina, coneguda com l’"hormona del benestar", actua com a precursora de la melatonina, la qual és responsable de sincronitzar el nostre rellotge biològic i preparar al cos per al descans quan cau la nit.
A més, el kiwi aporta nivells significatius d’antioxidants que combaten l’estrès oxidatiu, un factor que pot interferir amb la qualitat del son. El seu contingut en minerals com el magnesi i el potassi també contribueix a la relaxació muscular i neuronal, facilitant la transició cap a un estat de repòs.
Els especialistes recomanen consumir aquesta fruita aproximadament una hora abans de ficar-se al llit per aprofitar al màxim els seus beneficis somnífers. En ser una fruita de digestió relativament ràpida, permet que els seus compostos actius estiguin disponibles en el moment adequat per facilitar la conciliació del son.
Beneficis addicionals del consum regular de kiwi
El kiwi no només destaca per les seues propietats per millorar el son, sinó que ofereix un ampli ventall de beneficis per a la salut. Aquesta petita fruita és una autèntica potència nutricional que pot contribuir significativament al benestar general de l’organisme.
En primer lloc, el kiwi és un excel·lent aliat per al trànsit intestinal. El seu ric contingut en fibra soluble i insoluble, juntament amb l’actinidina, un enzim exclusiu d’aquesta fruita, facilita la digestió de proteïnes i ajuda a combatre el restrenyiment de forma natural. Aquesta propietat resulta especialment valuosa, ja que els problemes digestius poden interferir negativament en la qualitat del son.
Un altre aspecte destacable és la seua capacitat per reforçar el sistema immunològic. El kiwi conté el doble de vitamina C que una taronja, el que potencia les defenses naturals de l’organisme i pot reduir la durada i intensitat dels refredats comuns. Aquesta alta concentració de vitamina C, combinada amb altres antioxidants com la vitamina E i diversos polifenols, converteix al kiwi en un escut eficaç contra l’estrès oxidatiu.
El kiwi i la salut cardiovascular
El cardiòleg Aurelio Rojas destaca especialment els beneficis del kiwi per a la salut del cor. Aquesta fruita és rica en potassi, un mineral essencial per regular la pressió arterial. Segons explica l’especialista, "el seu consum diari millora la funció endotelial i redueix l’agregació plaquetària, la qual cosa disminueix el risc de trombosi."
Els estudis científics han demostrat que incorporar el kiwi a la dieta habitual pot contribuir a mantenir nivells saludables de colesterol i triglicèrids en sang. A més, les seues propietats antiinflamatòries ajuden a protegir les parets arterials, prevenint la formació de plaques d’ateroma que podrien derivar en problemes cardiovasculars més greus.
Aquesta combinació d’efectes positius sobre el sistema circulatori converteix al kiwi en un complement ideal per a persones amb factors de risc cardiovascular, com a hipertensió o colesterol elevat, encara que sempre dins del marc d’una alimentació equilibrada i un estil de vida saludable.
Per què el kiwi és especialment beneficiós durant l’embaràs?
Les dones embarassades poden trobar en el kiwi un aliat nutricional de gran valor. Aquesta fruita és particularment rica en àcid fòlic, un nutrient fonamental durant la gestació, ja que contribueix al correcte desenvolupament del tub neural del fetus, prevenint malformacions congènites.
A més de l’àcid fòlic, el kiwi aporta magnesi i altres micronutrients que poden ajudar a reduir la fatiga mental, tan comuna durant l’embaràs, i millorar l’estat d’ànim. La seua contribució a la síntesi de neurotransmissors afavoreix l’equilibri emocional, mentre que el seu efecte positiu sobre el trànsit intestinal alleuja el restrenyiment, un problema freqüent durant la gestació.
L’alt contingut en vitamina C del kiwi també resulta beneficiós per a les embarassades, ja que millora l’absorció del ferro d’altres aliments, prevenint així l’anèmia ferropènica, una condició habitual en aquesta etapa. Per tots aquests motius, incloure el kiwi en la dieta durant l’embaràs pot suposar una aportació significativa a la salut tant de la mare com del nadó en desenvolupament.
Com incorporar el kiwi a la dieta diària?
Integrar el kiwi a l’alimentació quotidiana resulta senzill gràcies a la seua versatilitat i disponibilitat durant tot l’any a Espanya. Per aprofitar les seues propietats beneficioses per al son l'’ideal és consumir-lo com a postres del sopar o com a mossada nocturna, aproximadament una hora abans de ficar-se al llit.
La forma més simple de disfrutar del kiwi és consumir-lo fresc, pelat i tallat a rodanxes. Tanmateix, també pot incorporar-se a batuts, macedònies, iogurts o fins i tot a preparacions més elaborades com pastissos, melmelades o salses per acompanyar carns i peixos.
Per als qui busquen específicament millorar la qualitat del son, els experts recomanen seguir la pauta del cardiòleg Aurelio Rojas: consumir dos kiwis abans de ficar-se al llit. Aquesta quantitat sembla ser l’òptima per obtenir els efectes beneficiosos sobre el descans nocturn, segons indiquen els estudis científics que s'han fet fins a l'actualitat.
En tractar-se d’un aliment natural, el consum regular de kiwi no sol presentar contraindicacions per a la majoria de les persones. No obstant, aquells amb al·lèrgies conegudes a aquesta fruita s’han d’abstenir de consumir-la i buscar alternatives naturals per millorar la qualitat del son.