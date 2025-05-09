Quin dia es cobra l’atur al maig: aquestes són les dates segons els bancs
El SEPE abonarà la prestació d’atur als beneficiaris entre el 5 i el 12 de maig, amb variacions segons l’entitat financera on tinguin domiciliat el pagament
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) estableix que els pagaments de la prestació d’atur es fan habitualment entre els dies 10 i 15 de cada mes, encara que aquest calendari pot variar significativament depenent de l’entitat bancària on cada beneficiari tingui domiciliat el cobrament.
Aquesta prestació, fonamental per als qui han perdut la seua feina, s’abona sempre a mes vençut, la qual cosa implica que al maig els beneficiaris rebran la mensualitat corresponent a abril. Un detall important a tenir en compte és que quan la data d’ingrés coincideix amb cap de setmana o dia festiu, cada entitat aplica la seua pròpia política: algunes avancen el pagament al divendres anterior, mentre d’altres el retarden fins el següent dia hàbil.
Per a aquest mes de maig de 2025, el pagament de la prestació començarà des del dilluns 5 de maig en algunes entitats, estenent-se fins dilluns 12 en els casos més tardans, configurant així una forquilla de gairebé una setmana que varia exclusivament en funció de l’entitat financera elegida per cada aturat.
Calendari de pagaments per entitat bancària el maig 2025
El calendari de pagaments del subsidi d’atur per al maig de 2025 queda establert de la següent manera, detallat per entitats bancàries:
Primers en pagar (del 5 al 7 de maig):
- Openbank: dilluns 5 de maig
- Mediolanum: dilluns 5 de maig
- Cajasiete: dimarts 6 de maig
- Caixa d’Enginyers: entre el 6 i 7 de maig
- Banco Santander: dimecres 7 de maig
- Tríodes Bank: dimecres 7 de maig
Pagaments a mitjans de setmana (8 i 9 de maig):
- Ibercaja: dijous 8 de maig
- Abanca: divendres 9 de maig
- Bankinter: divendres 9 de maig
- Unicaja: divendres 9 de maig
- Banc Sabadell: entre el 9 i 10 de maig
- Caixa Rural: a partir del 9 de maig (varia segons comunitat autònoma, algunes entre el 5 i 7 de maig)
Pagaments en cap de setmana (10 de maig):
- Deutsche Bank: dissabte 10 de maig
- Evobank: dissabte 10 de maig
- BBVA: dissabte 10 de maig
- Caixabank: dissabte 10 de maig
- Cajamar: dissabte 10 de maig
- ImagineBank: dissabte 10 de maig
- N26: dissabte 10 de maig
- Cajasur: dissabte 10 de maig
- Ruralvia: dissabte 10 de maig
- Banca March: a partir del dissabte 10 de maig
Últims pagaments (12 de maig):
- ING: dilluns 12 de maig
- Kutxabank: dilluns 12 de maig
Per què existeixen diferents dates de pagament segons el banc?
La disparitat en les dates d’abonament es deu principalment als acords específics que manté cada entitat bancària amb el SEPE. Algunes entitats financeres han establert convenis que els permeten avançar els pagaments als seus clients, absorbint temporalment el cost fins, que reben la transferència oficial de l’organisme públic.
Aquesta pràctica beneficia directament els aturats, que poden disposar de la seua prestació diversos dies abans de la data oficial establerta pel SEPE. Al contrari, altres entitats esperen a rebre els fons de l’organisme públic abans de fer-los disponibles per als seus clients, el que explica que alguns bancs no abonin la prestació fins el dia 10 o fins i tot dates posteriors.
Cal tenir en compte també que els processos informàtics de cada entitat poden influir en la disponibilitat real dels diners. Algunes realitzen els seus processos d’actualització durant la nit, la qual cosa pot suposar que encara que la transferència arribi en una data determinada, els diners no estiguin disponible fins l’endemà.
Què fer si no reps el pagament en la data prevista?
Si arribada la data habitual de cobrament, el beneficiari no ha rebut la seua prestació, és recomanable seguir diversos passos per resoldre la situació:
1. Verificar la data exacta de pagament corresponent a la seua entitat bancària, consultant directament amb el banc o a través de la banca online.
2. Contactar amb el servei d’atenció al client del banc per confirmar si existeix alguna incidència amb el pagament o si aquest es troba en procés de tramitació.
3. Consultar amb el SEPE a través de la seua pàgina web, telèfon d’atenció o a les oficines físiques per comprovar que no hi hagi problemes administratius amb la prestació.
4. Revisar que tota la documentació sigui en regla, especialment si es tracta del primer pagament després de la sol·licitud de la prestació o després d’una renovació.
Requisits actuals per cobrar la prestació d’atur
Per rebre la prestació d’atur el maig de 2025, els beneficiaris han de complir diversos requisits fonamentals establerts pel SEPE:
- Estar en situació legal d’atur i haver cotitzat un mínim de 360 dies en els últims sis anys.
- Inscriure’s com a demandant d’ocupació i mantenir l’esmentada inscripció durant tot el període de percepció.
- Firmar el compromís d’activitat, acceptant participar en accions de formació, orientació i inserció laboral.
- No haver complert l’edat ordinària de jubilació, tret que no es tingui dret a pensió.
- No realitzar treballs per compte propi o aliè a temps complet, encara que sí que és compatible amb treballs a temps parcial amb reducció proporcional de la prestació.
L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits pot suposar la suspensió temporal o l’extinció definitiva del dret a percebre la prestació, per la qual cosa és fonamental mantenir-se al dia amb les obligacions com a demandant d’ocupació.
El sistema de pagament de prestacions d’atur a Espanya
El sistema espanyol de pagament de prestacions d’atur s’articula a través del SEPE, organisme que gestiona i coordina tots els ajuts econòmics destinats a les persones que han perdut la seua feina. Aquest sistema es caracteritza pel seu mètode de pagament a mes vençut, la qual cosa significa que els beneficiaris reben al maig el corresponent al mes d’abril.
El SEPE realitza les transferències a les entitats bancàries seguint un calendari establert, però la disponibilitat real dels diners depèn de cada banc. Aquesta estructura, encara que en ocasions pot generar incertesa entre els beneficiaris, permet una gestió ordenada dels més de 2,6 milions de prestacions que actualment s’abonen a Espanya.
Amb l’avenç de la digitalització, tant el SEPE com les entitats bancàries han anat millorant els seus sistemes d’informació, permetent als beneficiaris consultar l’estat de les seues prestacions de forma online i rebre notificacions sobre els pagaments a través d’aplicacions mòbils, la qual cosa aporta més transparència i seguretat al procés.