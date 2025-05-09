Hisenda ho adverteix: aquestes són les multes per fer malament la declaració de la renda
L’Agència Tributària aplica sancions que poden anar des dels 100 euros fins al 150% de l’import defraudat segons la gravetat de l’error o omissió en la declaració
Cometre errors en la Declaració de la Renda pot suposar importants sancions econòmiques per als contribuents espanyols. L’Agència Tributària penalitza tant les equivocacions involuntàries com els intents deliberats de frau fiscal, establint un règim sancionador que varia segons la gravetat de la infracció i el perjudici causat a les arques públiques.
Segons la normativa vigent, des d’una simple dada incorrecta fins l’omissió completa de la presentació, les multes poden oscil·lar entre els 100 euros per a infraccions lleus fins percentatges que assoleixen el 150% de l’import defraudat en casos considerats molt greus. Aquests recàrrecs s’apliquen independentment de l’obligació de regularitzar la situació fiscal, la qual cosa inclou el pagament dels imports deguts més els corresponents interessos de demora.
Les conseqüències no es limiten exclusivament a l’àmbit econòmic, ja que en situacions de frau significatiu, els infractors podrien enfrontar-se a la pèrdua d’ajuts públics, suspensions professionals i fins i tot, en casos extrems, a processos per delicte fiscal.
Conseqüències dels errors comuns en la declaració
Un simple error en consignar dades a l’esborrany pot desencadenar sancions importants. Si el contribuent escriu informació incorrecta, especialment pel que fa al frau fiscal sense especificar-ho adequadament, la sanció bàsica ascendeix a 100 euros. Aquesta quantitat augmenta fins els 150 euros si es confirma l’esborrany amb dades errònies o incompletes, la qual cosa subratlla la importància de revisar minuciosament tota la documentació.
En declaracions a tornar o amb resultat zero, si és el mateix ciutadà que informa del fallo, l’Agència Tributària procedirà amb la devolució corresponent, però aplicarà igualment una sanció de 100 euros. No obstant, si és l’administració qui detecta que l’esborrany no es va presentar correctament, la multa s’incrementa fins els 200 euros, encara que també s’efectuarà la devolució pertinent.
Sancions per presentació fora de termini
La presentació tardana de la declaració comporta diferents conseqüències segons es realitzi voluntàriament o després d’un requeriment d’Hisenda. En el primer cas, quan el resultat és a ingressar i el retard no supera els 12 mesos, s’aplica un recàrrec de l’1% per cada mes complet de demora. Si el retard excedeix l’any, el recàrrec es fixa en el 15% de l’import total degut, més els interessos de demora corresponents als 12 mesos previs.
Per a declaracions amb resultat a tornar presentades voluntàriament fora de termini, la sanció s’estableix en 100 euros. La situació s’agreuja considerablement quan hi ha un requeriment previ de l’Administració Tributària.
En aquest escenari, si la declaració té resultat a ingressar i la quantitat omesa no supera els 3.000 euros sense existir ocultació deliberada, la multa ascendeix al 50% de l’import no declarat. Aquest percentatge pot incrementar-se fins el 100% si la quantitat supera l’esmentat llindar o existeix ocultació, i pot arribar a entre el 100% i el 150% en casos de frau evident o utilització de mitjans fraudulents.
Les declaracions amb resultat a tornar o sense activitat econòmica presentades després d’un requeriment oficial es penalitzen amb una sanció fixa de 200 euros.
Penalitzacions per documentació fraudulenta
L’ús indegut de deduccions representa un altre focus habitual de sancions. Si l’Agència Tributària qualifica la infracció com a greu, la multa ascendeix al 15% de la quantitat obtinguda indegudament. L’omissió de dades rellevants o la inclusió d’informació falsa comporta una sanció de 150 euros.
Particularment sever és el càstig per utilitzar documentació falsa per obtenir un resultat favorable en la declaració. Quan l’import supera els 3.000 euros, la sanció oscil·la entre el 50% i el 100% de l’esmentada quantitat. En casos on es fan servir mètodes fraudulents, la multa pot assolir fins el 150% del perjudici causat a Hisenda.
Els fraus considerats de gran magnitud econòmica poden portar multes fixes de 30.000 euros, que en situacions extremadament greus podrien elevar-se fins els 300.000 euros. Addicionalment, els infractors poden veure’s privats d’accés a ajuts públics, subvencions i fins i tot enfrontar suspensions professionals temporals.
La importància del número d’identificació fiscal
El correcte ús del Nombre d’Identificació Fiscal (NIF) i altres codis fiscals obligatoris també està subjecte a un règim sancionador específic. L’incompliment d’aquestes obligacions es penalitza amb multes que varien segons la qualificació de la infracció:
- 150 euros per a infraccions considerades lleus.
- A partir de 1.000 euros quan la infracció es qualifica com gravi.
- Fins a 30.000 euros en casos d’infraccions molt greus.
Quan es considera frau fiscal en la Declaració de la Renda?
El frau fiscal es configura quan existeix una intenció deliberada d’eludir el pagament d’impostos mitjançant l’ocultació d’ingressos, la inclusió de despeses fictícies o la manipulació conscient de dades fiscals. La legislació espanyola distingeix entre simples errors administratius i actuacions fraudulentes basant-se principalment en la intencionalitat del contribuent i en la quantia defraudada.
Quan l’import defraudat supera els 120.000 euros, la infracció pot transcendir l’àmbit administratiu i convertir-se en un delicte fiscal, amb possibilitat de penes de presó que oscil·len entre un i cinc anys, a més de les corresponents multes econòmiques i la inhabilitació per obtenir subvencions públiques.
Com regularitzar voluntàriament errors en la declaració?
Els contribuents que detectin errors en les seues declaracions ja presentades poden acollir-se a procediments de regularització voluntària mitjançant la presentació de declaracions complementàries o rectificatives. Aquesta via permet solucionar les deficiències detectades minimitzant les sancions, especialment si la regularització es produeix abans de qualsevol notificació o requeriment per part de l’Administració Tributària.
El procediment varia segons el tipus d’error i el resultat de la declaració, però generalment implica la presentació d’un nou model amb les dades correctes, l’abonament de la diferència resultant si procedeix i, en el seu cas, el pagament dels recàrrecs per presentació extemporània sense requeriment previ, substancialment inferiors a les sancions que s’aplicarien després d’una inspecció.
Els experts fiscals recomanen revisar amb especial atenció la declaració abans de la seua presentació, conservar tota la documentació justificativa durant almenys quatre anys i, davant de la detecció de qualsevol error, procedir a la seua regularització voluntària l’abans possible per minimitzar les conseqüències econòmiques.