L’OCU assenyala dos marques de patates fregides com les pitjors del mercat espanyol
Una anàlisi de 331 productes assenyala les opcions menys recomanables i proposa alternatives més saludables per a un consum responsable
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat recentment els resultats d’un exhaustiu estudi sobre patates fregides de bossa disponibles en supermercats espanyols. Després d’analitzar 331 marques diferents, l’informe assenyala les Ruffles sabor pernil i les patates fregides ondulades sabor pernil de la marca Consum com les opcions menys recomanables del mercat a causa de la seua composició nutricional i presència d’additius potencialment perjudicials per a la salut.
Aquesta anàlisi arriba en un moment en què el consum d’aperitius salats continua sent una constant a les llars espanyoles. Les patates fregides, un dels snacks més populars tant per acompanyar moments de lleure com esdeveniments esportius, continuen liderant les preferències dels consumidors malgrat la creixent oferta d’alternatives més saludables. L’OCU, conscient d’aquesta realitat, ha volgut aportar informació rigorosa perquè els consumidors puguin elegir amb criteri entre l’àmplia oferta disponible.
Les marques menys recomanables segons l’OCU
L’estudi dut a terme per l’OCU ha examinat amb detall la composició nutricional i els additius presents a cada producte. Entre els aspectes analitzats es troben el contingut de greixos saturats, sal, sucres i la presència de colorants o potenciadors del sabor. Les dos marques que han rebut la pitjor valoració són:
- Ruffles sabor pernil: Aquestes populars patates ondulades contenen el colorant E150d, conegut com a caramel de sulfit amònic. Segons adverteix l’OCU, aquest additiu pot incloure 4-metilimidazol (4-MI), una substància que l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer ha classificat com possiblement cancerígena. A més, el seu perfil nutricional mostra elevats nivells de greixos saturats i sodi.
- Patates fregides ondulades sabor pernil de Consum: Igual com les Ruffles, incorporen el controvertit colorant E150d. L’informe destaca que la seua llista d’ingredients resulta poc recomanable des d’una perspectiva nutricional, amb excés d’additius i un perfil nutricional desequilibrat.
Les alternatives més saludables al mercat
No totes les notícies són negatives per als amants d’aquest tipus d’aperitius. L’OCU també ha identificat opcions més saludables entre els productes analitzats:
- Nachos de blat sarraí de Sol Natural (ecològic): Han obtingut una puntuació de 87 sobre 100 en la Escala Saludable de l’OCU. Destaquen pel seu reduït contingut en greixos (8,1%) i sal (0,4%), a més d’estar elaborats sense additius ni ingredients ultraprocessats. El seu origen ecològic i la utilització de blat sarraí com a base els converteix en una alternativa interessant per als consumidors més conscienciats.
- Patates fregides sense sal afegida de Veritas (ecològic): Elaborades amb ingredients senzills i, com indica el seu nom, sense addició de sal, aquestes patates representen una opció més equilibrada per als qui busquen reduir el consum de sodi sense renunciar completament a aquest tipus d’aperitius.
Criteris per triar aperitius més saludables
L’informe de l’OCU ofereix també algunes recomanacions generals per als consumidors a l’hora de seleccionar aperitius. Entre elles destaca la importància de fixar-se en la llista d’ingredients, optant per aquells productes que presentin composicions més senzilles i naturals. Els experts de l’organització recomanen:
- Triar productes elaborats amb oli d’oliva davant altres olis vegetals menys saludables.
- Buscar opcions amb menor contingut en sal i greixos saturats.
- Evitar els productes amb llargues llistes d’additius, colorants i potenciadors del sabor.
- Considerar alternatives a les patates fregides tradicionals, com xips de verdures, llegums o cereals integrals.