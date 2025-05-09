Les pluges acumulades s'eleven a 570 l/m2, un 20% més del normal
L'AEMET registra precipitacions per sobre dels valors habituals a gran part de la península durant l'any hidrològic 2024-2025, especialment a Múrcia i l'oest d'Andalusia
El valor mitjà nacional de les precipitacions acumulades des de l'1 d'octubre de 2024 fins al 6 de maig de 2025 ha assolit els 570,2 litres per metre quadrat (l/m2), segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Aquesta xifra representa aproximadament un 20% més que el valor normal corresponent a aquest període, que se situa en 476,8 l/m2.
Les quantitats acumulades es troben per sobre dels seus valors normals a gran part de la Península, amb incidència especial a la Regió de Múrcia, a la meitat oest d'Andalusia i al sud d'Extremadura. També destaquen les pluges al llarg del Sistema Central, a la meitat occidental de Castella-la Manxa i en una franja al llevant que va des de València fins a la vall de l'Ebre.
Contràriament, les precipitacions se situen per sota dels seus valors habituals al litoral cantàbric i sud-est de Galícia, així com en algunes zones del quadrant sud-est peninsular, especialment a la província d'Alacant. Pel que fa als arxipèlags, les quantitats registrades estan per sota dels valors normals per al període 1991-2020, tret del terç nord-occidental de Mallorca, on s'han assolit nivells més elevats.
Pluges intenses a la darrera setmana
Durant el període del 30 d'abril al 6 de maig de 2025, les precipitacions han afectat pràcticament tot el territori peninsular, exceptuant la franja costanera sud-oriental. En aquest context, la pluja acumulada ha estat especialment significativa al nord-oest peninsular, on s'han superat àmpliament els 150 l/m2, arribant en zones puntuals de Galícia a valors superiors als 200 l/m2.
També s'han registrat acumulacions importants, per sobre dels 100 l/m2, en àrees del Sistema Central, la Serralada Cantàbrica, Catalunya i zones de l'oest d'Andalusia. En canvi, les precipitacions han estat molt més moderades o escasses al sud-est peninsular, incloent-hi bona part de la Comunitat Valenciana, Múrcia i el litoral andalús oriental, on amb prou feines s'han assolit els 10 l/m2 en moltes àrees.
Disparitat territorial en les precipitacions
A l'arxipèlag balear, els acumulats han superat els 10 l/m2, mentre que a les Canàries les pluges han estat pràcticament inexistents a la majoria de les illes, segons les dades recollides per l'AEMET.
Entre els registres més destacats en observatoris principals, cal esmentar els 107,2 l/m2 del Puerto de Navacerrada, els 86,2 l/m2 de Girona/Costa Brava, els 73,5 l/m2 de Vigo/Peinador, els 69,6 l/m2 de Càceres, els 64,7 l/m2 de Madrid/Retiro i els 61,3 l/m2 de Segòvia. A més, el dia 7 es van registrar precipitacions a Catalunya i a la franja oriental de la cornisa cantàbrica, completant així un panorama meteorològic marcat per l'abundància de pluges en gran part del territori.