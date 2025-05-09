Quant contamina l’Aplec del Caragol de Lleida? I l’Aquelarre de Cervera?
El decret que crea el registre de petjada de carboni compromet els promotors
d’esdeveniments al primar el registre de l’impacte climàtic per a les licitacions públiques
Quina emissió de Gasos amb Efecte Hivernacle genera la festa major de Lleida? I l’Aplec del Caragol? I l’Aquelarre de Cervera o la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega? Els seus promotors, igual que els de bona part de les fires i certàmens locals que se celebren a la demarcació de Ponent, sovint institucions que els organitzen o que col·laboren en el seu desenvolupament, es trobaran davant d’una disjuntiva a partir del 12 de juny, quan entra en vigor el decret pel qual el Govern central crea el registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció.
Economia
EDUARDO BAYONA
A partir de llavors, encara que a la pràctica aquell moment es retardarà fins a la publicació de les guies de càlcul pel Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica), els organitzadors d’“esdeveniments que superin els 1.500 assistents presencials” comptaran amb la possibilitat de calcular la seua petjada de carboni i d’inscriure-la en el registre.
El mesurament de la petjada de carboni inclou “la totalitat de gasos amb efecte d’hivernacle emesos com a conseqüència directa o indirecta del conjunt d’activitats desenvolupades per a la realització de l’esmentat esdeveniment”, assenyala el decret. Aquestes estimacions, que han de ser certificades per una “entitat acreditada”, obren la porta a una contrapartida derivada de la previsió d’“incloure entre les consideracions de tipus mediambiental” per a les licitacions de contractes públics “les relatives a la petjada de carboni”, precisament amb la inscripció en el registre com a mitjà de prova”.
És a dir, que el mesurament de la petjada de carboni passaria a millorar les opcions dels promotors en els concursos per accedir a contractes públiques de gestió d’espais culturals i organització d’esdeveniments. “El registre és voluntari i no comporta beneficis econòmics, però sí que és cert que en moltes licitacions ja puntua tenir calculada la petjada de carboni”, indica Carlos Portero, tècnic de Governança Climàtica d’Ecodes, que crida l’atenció sobre un altre aspecte: “Després hi ha la qüestió reputacional que suposa controlar i reduir la petjada o no.”