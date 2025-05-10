La cultura popular i la tradició animen la Festa Major de Lleida a l'espera de les revetlles de la nit
La Diada Castellera, la XXVIIII Trobada gegantera i el Correfoc són els actes destacats de la tarda d'aquest dissabte
La Festa Major de Lleida ha iniciat aquest matí la celebració de la Vigília de Sant Anastasi amb dos dels seus actes més representatius: la Tronada i la sortida del Pregó. L'espetec, llançat des de la Llengua de Serp, ha anat acompanyat pel repic de les campanes de la Seu Vella, una tradició recuperada enguany que constitueix una de les principals novetats d'aquesta edició festiva.
Des de la plaça de la Paeria, un nombrós grup de lleidatans i lleidatanes, entre els quals hi havia l'alcalde Fèlix Larrosa, l'equip de govern i bona part dels regidors i regidores, s'han congregat per seguir aquests actes i escoltar el tradicional pregó que anuncia que l'endemà és Sant Anastasi, patró de la ciutat. La crida ha estat protagonitzada, com marca la tradició, pel Pregoner amb el ban, acompanyat pels Heralds i Signífers amb el Penó, les Trampes i les Trompetes i els Ministrers de Lleida.
Seguidament, els balls populars i elements d'imatgeria han realitzat la seva primera passada per la plaça, donant pas a la cercavila del Seguici del Pregó de Sant Anastasi. La comitiva ha comptat amb els Heralds i els Signífers amb el Penó, l'Àliga de la Ciutat, el Ball de Valencians, el Ball de Bastons, la Moixiganga, el Ball de Moros i Cristians, el Ball de Cavallets, els Capgrossos, els Gegants, les Trampes i les Trompetes, el Pregoner i el Marraco. Tot el recorregut ha gaudit de l'acompanyament musical de diverses formacions com la Bandalada, els Taverners, els Grallers del Ball de Bastons, els Ganxets, la Cobla Tres Quartans Bufalodre, Les Antines, els Ministrers de Lleida i els Carreter. El pregó també s'ha llegit a la plaça Catedral i a l'avinguda Blondel.
Activitats matinals plenes de tradició
La jornada festiva ha continuat a la plaça Sant Joan amb les actuacions de la Casa de Aragón i la Casa de Andalucía, que han mostrat el seu folklore mitjançant diverses propostes de cant i balls tradicionals. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, i la regidora Pilar Bosch, han acompanyat el públic en aquestes representacions sota l'ombreig instal·lat especialment per a l'ocasió.
A primera hora del matí, també s'han celebrat altres activitats com els "Escacs al carrer", amb escacs gegants i taulers per jugar a Rambla Ferran, organitzada pel Club Escacs Balàfia, i el "Ball a plaça", una proposta oberta a tothom per aprendre i gaudir de danses tradicionals de Catalunya i d'arreu, conduïda per la Colla Bastonera del Pla de l'Aigua i l'Ateneu Popular de Ponent.
Entre castells, gegants i sardanes
La programació de la tarda mantindrà el to festiu amb la Diada Castellera de Festa Major a la plaça de la Paeria, un dels esdeveniments més destacats del dia, amb la participació dels Castellers de Lleida, els Xiquets de Reus, els Moixiganguers d'Igualada i la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
Abans, però, la plaça Blas Infante acollirà la plantada dels gegants dins del marc de la XXVIIII Trobada gegantera, que recorrerà diversos carrers de la ciutat fins arribar als Camps Elisis, on tindrà lloc la ballada final. L'activitat d'enguany té un caràcter especial ja que commemorarà els 30 anys dels Gegants Egipcis de Lleida, i comptarà amb la presència dels gegants de Sant Climent de Llobregat i els Gegants Faraons de Cassà de la Selva com a convidats especials.
El 75è concurs de colles sardanistes de Lleida i 50è campionat de la Terra Ferma, previst inicialment a la plaça de La Llotja, se celebrarà finalment al Pavelló de Pardinyes a partir de les 18.30 h. A les 19 h, la plaça Sant Joan serà l'escenari del 39è Festival Folklòric, amb la participació de l'Esbart Valls del Nord (Andorra) i l'Esbart Dansaire Sícoris, que presentarà un fragment del seu nou espectacle "Efecte pitavola" i també "L'última ossa d'Ordino".
Correfoc i concerts de revetlla
Els actes de cultura popular finalitzaran a les 21 h amb el Correfoc, protagonitzat pels Diables de Lleida, els Dimonis dels Trons, el Drac Carrincló i els Marraquets, que recorreran diversos carrers del centre històric fins a l'avinguda Blondel.
Pel que fa als concerts de la revetlla als Camps Elisis, cal destacar que l'actuació de Sexenni començarà una hora més tard del previst (21 h), i a les 20 h actuarà Jamaica. La programació musical continuarà amb Javier Solo, Miki Núñez, Fetus, Tradifarra, Buhos i La cosa nostra, entre d'altres artistes, finalitzant amb els DJ Eleene i Paulo Trindade a l'escenari Glorieta.
Qualsevol canvi que es pugui produir respecte a l'horari o la ubicació de les activitats serà comunicat a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i la Regidoria de Festes: Instagram (@ajuntamentdelleida, @festeslleida) i Twitter (@paerialleida, @FestesLleida).