Les hores de son òptimes varien segons el país, revela un estudi
Investigadors de la Universitat de Colúmbia Britànica desafien la idea universal de 8 hores de descans, mostrant que les necessitats de son estan vinculades a factors culturals
Un recent estudi científic ha posat en dubte la creença generalitzada de què totes les persones necessiten dormir aproximadament el mateix temps per mantenir una bona salut. La investigació, duta a terme per experts de la Universitat de Colúmbia Britànica (Canadà), demostra que el nombre ideal d’hores de son varia significativament entre diferents països i cultures, la qual cosa suggereix que les recomanacions sobre descans s’haurien d’adaptar a cada context cultural.
"Malgrat el consell comú de dormir vuit hores, les nostres troballes suggereixen que les recomanacions sobre el son s’han d’ajustar a les normes culturals", ha explicat el professor Steven Heine, autor principal d’aquesta investigació, els resultats del qual han estat publicats a la prestigiosa revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).
El treball confirma importants diferències en els patrons de son entre països. Per exemple, mentre al Japó la mitjana de descans nocturn se situa en 6 hores i 18 minuts, a França assoleix les 7 hores i 52 minuts, i al Canadà s’estableix en 7 hores i 27 minuts.
Relació entre hores de son i salut
L’equip d’investigació va analitzar dades procedents de 14 estudis previs i va recopilar informació addicional sobre durada del son i salut de 4.933 persones procedents de 20 països diferents. Els resultats van ser sorprenents: les persones que viuen en països on habitualment es dorm menys no presenten necessàriament més problemes de salut que aquelles de nacions on es dorm més temps.
De fet, l’estudi revela que els habitants de països amb durades de son relativament curtes no van mostrar menor esperança de vida ni taxes més elevades de malalties cardiovasculars o diabetis. Curiosament, aquests països presentaven taxes més baixes d’obesitat en comparació amb aquells on la població dorm més hores.
La importància del context cultural
Una de les conclusions més rellevants de l’estudi assenyala que les persones la durada de son del qual s’aproxima més als ideals culturals del seu país –independentment de si aquests consisteixen a adormir més o menys hores– tenen generalment millor salut.
Aquesta investigació posa de manifest la necessitat de considerar el context cultural a l’hora de formular recomanacions sobre hàbits de son, rebutjant així la idea que existeix una única pauta universal aplicable a tota la població mundial. Una troballa que podria revolucionar la forma en què els especialistes aborden els problemes relacionats amb el descans nocturn i les seues implicacions per a la salut pública.