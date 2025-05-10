Proposen un fons de compensació per a les farmàcies dels petits municipis
Jaime Espolita, president de la SEFAR, ha subratllat que “des de 2012 han tancat més de 300 farmàcies a Espanya”
El president de la Societat Espanyola de Farmàcia Rural (SEFAR), Jaime Espolita, ha reiterat la necessitat de crear un fons de compensació econòmica i establir incentius al relleu generacional per assegurar la sostenibilitat de les farmàcies en petits municipis, especialment en aquells amb menys de mil habitants, on la seua viabilitat està en perill per l’actual model retributiu.
Espolita ha fet aquestes declaracions durant el Primer Congreso Nacional de Farmàcia Rural, que se celebra aquest cap de setmana a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA), organitzat per SEFAR i l’Associació de Farmacèutics Rurals de la Província d’Alacant (AFARPA), sota el lema "Farmàcia Rural: és poble, és vida".
En el congrés, s’abordaran qüestions com la situació de les més de 4.400 farmàcies rurals espanyoles, la nova legislació de medicaments veterinaris, l’aplicació de tecnologies com la intel·ligència artificial i la dermofarmàcia. A més, es posarà de relleu el paper clau dels farmacèutics rurals en el sistema sanitari.
Espolita ha subratllat que “des de 2012 han tancat més de 300 farmàcies a Espanya”, gairebé totes en pobles petits, i ha advertit de les dificultats que enfronten aquests professionals per conciliar la seua vida personal, assumir guàrdies prolongades i cobrir baixes. També ha recordat que el 70 % d’aquestes farmàcies estan liderades per dones. SEFAR estima que serien necessaris almenys 40 milions d’euros per assegurar la viabilitat de les més de 2.000 farmàcies ubicades en zones amb menys de mil habitants.