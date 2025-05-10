SANITAT
Un hospital de Lleida estrena un sistema que evita la caiguda dels cabells per quimioteràpia
A Vithas, és un gorro per al cuir cabellut que no interfereix en el tractament
L’hospital Vithas ha estrenat un sistema pioner a Lleida que evita o redueix al mínim la caiguda dels cabells per la quimioteràpia. Es tracta d’un gorro que refrigera el cuir cabellut que el pacient ha de portar des de 30 minuts abans de la sessió i fins a 90 després. Funciona només amb tumors sòlids, especialment els de mama, ovari i pròstata.
Perdre els cabells a causa de la quimioteràpia és molt més que una qüestió estètica per als pacients de càncer. Per això, l’hospital Vithas Lleida ha estrenat un sistema que refrigera el cuir cabellut amb un gorro especial que ha de portar durant cada sessió i evita la caiguda dels cabells, o la redueix en gran manera i després multiplica per cinc la velocitat de recuperació. A més, no interfereix en l’eficàcia del tractament per acabar amb el tumor.
Es tracta d’una prestació extra al tractament que financen les asseguradores que aquest centre mèdic ofereix als pacients i està rebent molt bona resposta per part dels pacients, va indicar Jorge Rodríguez, el director assistencial. Va afegir que el de Lleida és el primer hospital dels 22 de Vithas a tot l’Estat a disposar d’aquest equip, gràcies a un conveni amb l’empresa Paxman, i va precisar que tampoc l’ofereix la sanitat pública.
El director assistencial i la infermera de la unitat d’Oncologia, Marta Ardanuy, van puntualitzar que aquest sistema funciona només amb el tractament de quimioteràpia per a tumors sòlids (no per a la leucèmia, per exemple), i especialment per als càncers de mama, ovari i ginecològics en general, així com per al de pròstata.
Consisteix a col·locar al pacient mitja hora abans de l’inici de la sessió un gorro de silicona que té un circuit de refrigeració. S’ha d’ajustar al naixement dels cabells, prèviament retirats cap enrere, humitejats i untats amb condicionador per millorar la connexió amb la part freda. A sobre se’n col·loca un altre de neoprè, molt ajustat al cap amb unes bandes, perquè no es mogui. S’ha de portar durant tota la sessió i mantenir-lo fins a 90 minuts després de finalitzar el tractament.
Refreda el cuir cabellut entre 18 i 22 graus, la temperatura òptima per mantenir el fol·licle pilós. El fred constreny els capitals del cuir cabellut, de manera que la medicació que s’introdueix al corrent sanguini no arriba al fol·licle i els cabells no cauen, sense que perdi eficàcia el tractament, va remarcar.
Projecte d’humanització i atenció integral
El director assistencial de Vithas va afirmar que aquest equip per evitar o reduir la caiguda dels cabells pel tractament de quimioteràpia forma part del projecte d’humanització de l’hospital de dia i de la unitat d’Oncologia, que tenen per objectiu “no tractar només la malaltia sinó oferir un enfocament integral” en el tractament del pacient. En aquest sentit, va detallar que en l’últim any i mig ofereixen també com a prestacions associades al pacient amb càncer “consulta de nutrició, micropigmentació de les aurèoles, fisioteràpia oncològica i tècniques innovadores com el catèter BICC, una via que va directa al cor per no haver de punxar el pacient cada vegada que ve”.