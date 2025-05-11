CERTAMEN
Cervera, referent del pa
La Fira del Pa i el Ceral de Cervera, en el marc de la 79a edició de la tradicional Fira de Sant Isidre, va arrancar ahir amb èxit, encara que a la tarda el temps no va acompanyar. En aquesta ocasió s’ha apostat pels productors de km 0 i el talent local. Dos exemples que tindran lloc avui són el showcooking de la cerverina Gal·la Pipó o la gastroexperiència amb olis i herbes aromàtiques de Virginie Buu-Hoi, de Sant Miquel de Tudela. Com a novetat s’ha ampliat l’oferta de cerveses artesanes amb tres estands i la gastronòmica amb més food trucks.
El certamen ha consolidat l’oferta de productes per a celíacs, amb una degustació i amb la presència de l’Associació Celíacs de Catalunya. En aquest sentit, durant la inauguració d’ahir, l’alcalde Jan Pomés va explicar que pròximament la Paeria donarà a conèixer nous ajuts per a les persones celíaques del municipi amb l’objectiu d’“alleugerir la càrrega econòmica a la seua cistella de la compra i igualar-la a totes les llars”. L’alcalde va agrair a la Diputació que hagi augmentat de 15.000 a 35.000 euros la subvenció per a Fires i Mercats de Cervera.
Pau Borràs, representant del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, va anunciar ahir que estan treballant en l’elaboració d’un pa de Ponent i els Pirineus amb ingredients del territori, “saludable i digestiu”. Borràs va proposar que l’any que ve es pogués d0onar a conèixer a la Fira del Pa. Ahir el consell comarcal també va presentar la campanya Per sucar-hi pa en el marc de la seua adhesió al projecte Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia.
La fira, que continua avui, compta amb 33 parades i activitats per a tots els públics.