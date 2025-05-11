Festa major de rècord a Tàrrega
L’Associació Alba ofereix un pregó coral inclusiu pel seu 50 aniversari. Èxit de la primera diada castellera amb la participació de tres colles, amb els Margeners de Guissona d’amfitrions
Tàrrega va donar ahir el tret de sortida de sortida a una Festa Major de Maig de rècord que s’allargarà durant nou dies, fins diumenge vinent, dia 18, amb més de 60 activitats.
Les festes van començar amb un pregó inaugural històric, qualificat com el més inclusiu i accessible, que va retre homenatge a l’Associació Alba pels seus 50 anys. Per primera vegada va ser un pregó coral a càrrec de vuit usuaris de l’entitat que van repassar el mig segle de l’entitat. Van fer referència a diferents moments històrics com la creació de l’escola, la cessió dels terrenys per part de l’ajuntament per construir les instal·lacions actuals o l’accés al treball amb el servei de bugaderia, que dona feina a 70 persones, el rentat de cotxes o l’obrador de galetes El Rosal. En aquest sentit, van demanar que l’Arrugat, el seu producte estrella, es converteixi en la galeta oficial de Tàrrega, juntament amb les Albades.
El pregó va comptar amb interpretació de llengua de signes, subtítols en directe i una rampa d’accés per a persones amb cadira de rodes.
La directora d’Alba, Maite Trepat, va qualificar l’acte com un “fet històric i un punt d’inflexió” tenint en compte que “fa 50 anys aquestes persones estaven tancades a les seues cases”. Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va dir que “temps enrere hauria estat impensable aquest pregó i ens han demostrat que són un clar exemple d’inclusivitat”.
Seguidament es va celebrar la primera diada castellera de la Festa Major de Maig de Tàrrega, que va omplir la plaça Major amb les actuacions d’unes 150 persones de tres colles: la Nova Muixeranga d’Algemesí –com a mostra de suport als afectats per la dana del País Valencià–, els Margeners de Guissona, que van exercir d’amfitrions, i els Torraires de Montblanc.