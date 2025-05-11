Lleida es bolca en una nova jornada de la festa major
Balls, gegants i capgrossos protagonitzen la major part de l'activitat festiva a l'Eix Comercial
Els carrers de Lleida s'han omplert durant el matí d'aquest diumenge d'activitats i actuacions de cultura popular en el marc de les festes de Maig. Mentre que els Grallers de Lleida i els Trabucaires dels Trons han estat els més matiners per posar música a les primeres hores de la jornada, l'Eix Comercial ha estat l'escenari que ha concentrat la major part de l'activitat festiva amb la sortida de gegants i capgrossos i balls populars.
Societat
Les imatges de la Festa Major de Lleida 2025
segre
Així mateix, la processó i l'ofrena floral en honor a Sant Anastasi, patró de la ciutat, també han centrat part de la jornada. De cara la tarda, destaca la clàssica Batalla de Flors, que enguany es trasllada de manera excepcional al carrer Doctora Castells per les obres a Rambla Ferran.
Les Matinals del Seguici, amb la participació d'una desena d'entitats culturals de la ciutat, han atret centenars de persones al llarg del carrer Major. "Aportem llum, color, gresca i ganes de viure una gran festa", ha destacat el dansaire de l'Esbart Dansaire Sícoris, Gerard Calderó. Per la seva banda, el president de l'Associació Esbart Arrels de Lleida, Xavier Ramon Molins, ha explicat que la cultura popular esdevé una alternativa a l'oci nocturn per celebrar les festes majors. "Portem la dansa a peu de carrer. És una activitat que és apta per a infants, joves i gent gran", ha dit.
Així mateix, Josep Maria Giménez, membre de la junta de la colla bastonera del Pla de l'Aigua, ha apuntat que les activitats de caràcter popular ajuden a preservar la tradició i captar gent jove que li agradi la cultura catalana. "Participem en el seguici, desfilem al llarg del carrer Major i ensenyem els nostres balls a les places", ha explicat.
De manera paral·lela, també s'ha celebrat l'Ofici Solemne en honor a Sant Anastasi, presidit pel bisbe de la diòcesi, monsenyor Salvador Giménez, i cocelebrat pel degà i capítol catedralici i rectors de la ciutat. L'acte ha comptat amb la presència del paer en cap, Fèlix Larrosa, de la corporació municipal i altres autoritats.
Posteriorment, s'ha donat el tret de sortida a la processó fins a l'església de Sant Joan, on la imatge de Sant Anastasi ha estat acollida per una ballada conjunta, un repic de campanes i una ofrena de flors. Al llarg del matí, la ciutat de Lleida també ha programat altres activitats culturals i lúdiques com exposicions, portes obertes a equipaments museístics, visites guiades en diferents espais de la ciutat, jocs de pistes a la Seu Vella i tallers dedicats al món del circ.
A la tarda, a banda de la Batalla de Flors, la ciutat acull una batalla de galls als Camps Elisis, una cantada d'havaneres a la plaça Sant Joan i un concert d'Ares Gratal al Cafè del Teatre. Es tracta de propostes per escalfar motors de cara la Revetlla, amb concerts de Lluís Sánchez i Figa Flawas, entre altres. La capital del Segrià posarà el punt final a la Festa Major aquest dilluns a la nit amb el Castell de Focs i la posterior Fi de Festa amb els gegants de la ciutat.