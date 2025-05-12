Avís si no vols tenir problemes: ho has de fer tots els dies amb el teu mòbil
Els programes espia avançats poden rastrejar la nostra ubicació: experts recomanen aquesta senzilla pràctica per protegir els nostres dispositius de possibles atacs
Els telèfons intel·ligents s’han convertit en una part fonamental de la nostra vida quotidiana, però la seua connexió permanent a internet els fa especialment vulnerables a atacs informàtics. Segons experts, entre ells el reconegut periodista Ronan Farrow, reiniciar diàriament els nostres dispositius pot contribuir significativament a la nostra seguretat digital.
Alguns programes espia sofisticats, com el controvertit Pegasus -que també ha tingut rellevància a Espanya-, poden accedir als nostres dispositius de forma inadvertida fins i tot mitjançant una simple trucada perduda. Aquesta tecnologia invasiva permet a tercers conèixer la nostra ubicació i accedir a informació personal sense que siguem conscients d’això.
Protecció efectiva contra software maliciós
El reinici regular pot interrompre el funcionament de la majoria dels programes espia, ja que aquests solen requerir un accés permanent al dispositiu. Fins i tot l’Agència de Seguretat Nacional nord-americana (NSA) recomana aquesta pràctica en els seus consells sobre ciberseguretat com a mesura preventiva bàsica.
A més d’augmentar la seguretat, reiniciar habitualment el telèfon contribueix a mantenir el seu rendiment òptim: durant el procés s’eliminen processos innecessaris en segon pla i arxius temporals que poden alentir el sistema, permetent que el dispositiu funcioni de manera més fluida i eficient.
Actualitzacions: un altre pilar fonamental
Juntament amb el reinici diari, les actualitzacions regulars del software són imprescindibles per a la seguretat del dispositiu. Aquestes actualitzacions solen contenir pedaços crítics que protegeixen contra les amenaces més recents. Sense aquestes actualitzacions, fins i tot un telèfon nou pot suposar un risc significatiu per a la nostra privacitat.
Per tant, els experts recomanen reiniciar el dispositiu idealment una vegada al dia, garantint així una experiència d’usuari adequada mentre preservem la nostra seguretat digital en un entorn cada vegada més exposat a amenaces cibernètiques.