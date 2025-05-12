La Batalla de Flors triomfa a Cappont
Lleida es bolca en el dia de Sant Anastasi amb la cultura popular i les tradicions com a protagonistes
La Batalla de Flors va tornar a desfermar l’alegria col·lectiva a Lleida, aquesta vegada en un escenari inèdit. L’avinguda Doctora Castells, en ple barri de Cappont, es va convertir ahir en el nou cor de la festa, acollint per primera vegada l’acolorida desfilada a causa de les obres a la tradicional rambla Ferran.
L’esdeveniment va arrancar amb una animada comitiva de capgrossos i gegants seguits del Marraco. Nou carrosses, representant entitats i associacions arrelades a la ciutat, van participar en la Batalla, cada una amb el seu propi tema i creativitat. Així, es van veure disfresses de pallassos, mims, vestimentes orientals i fins i tot una horda de pirates a bord d’una carrossa equipada amb canons de confeti i decorada per solcar els set mars. Milers de lleidatans i visitants es van llançar al carrer per disfrutar de la tradició, llançant-se confeti i serpentines en una autèntica guerra de colors que va deixar molts amb records –i restes de confeti– en butxaques i fins a les orelles. L’ambient festiu es va estendre també als balcons, des d’on nombrosos veïns van seguir la desfilada i la Batalla. Grups d’animació i xarangues hi van posar la banda sonora a la tarda, omplint de ritme i alegria l’avinguda.
Al matí, els carrers de l’Eix Comercial es van omplir de centenars de famílies que van gaudir d’un Seguici protagonitzat per una desena d’entitats culturals de la ciutat. Hi va haver balls de Cavallets, de la Moixiganga, de Bastons, de Moros i Cristians i dels Gegants, Capgrossos i l’Àguila, així com dels Diables de Lleida.
“Aportem llum, color i ganes de viure una gran festa”, va destacar Gerard Calderó, membre de l’Esbart Dansaire Síctoris. “La dansa és apta per a nens, joves i gent gran”, va valorar el president de l’associació Esbart Arrels de Lleida, Xavier Ramon Molins.
També es va celebrar l’ofici solemne en honor a sant Anastasi, presidit pel bisbe de Lleida, Salvador Giménez. Altres moments destacats van ser la processó i el Ball de Gegants dins de la Catedral, cosa que va causar algunes crítiques.