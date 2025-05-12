LLEURE
Tàrrega continua de festa major amb sardanes, màgia i el nou campionat de botifarra
Acull més de seixanta activitats des del cap de setmana passat fins diumenge vinent
Després de la jornada inaugural amb el pregó més inclusiu de la història a càrrec d’usuaris de l’Associació Alba pel seu 50 aniversari i la celebració de la primera diada castellera de la ciutat, així com exhibició de l’Esbart Albada i havaneres amb Les Anxovetes, la Festa Major de Maig de Tàrrega va continuar ahir amb diferents propostes.
Entre aquestes a primera hora del matí es va estrenar un campionat de botifarra –organitzat per La Soll i la regidoria de Cultura– que, en la primera edició, va comptar amb la participació de 14 parelles, “un gran èxit”, segons el regidor de Cultura, Miquel Nadal.
També es va celebrar la 41 edició de l’Aplec de Sardanes dels Amics de la Sardana de Tàrrega amb la participació de la Cobla Tàrrega i Cobla Jovenívola d’Agramunt, que va omplir la plaça del Carme tant al migdia com a la tarda. Finalment, al Teatre Ateneu va tenir lloc la gala de màgia BIG amb la formació urgellenca Next Generation. A primera hora es va celebrar la 24a Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega amb més de 700 atletes (més informació a la pàgina 12).
Tàrrega celebra aquest any una Festa Major de Maig de rècord que s’allargarà fins al diumenge vinent dia 18 amb més de 60 propostes per a tots els públics. Avui dilluns el popular humorista Peyu oferirà l’espectacle La niña bonita al Teatre Ateneu a partir de les 20.00 hores. Les entrades ja estan pràcticament esgotades i la representació, a més, tindrà un caràcter solidari, ja que amb l’aportació de l’entrada s’ajudarà a fer possible la participació del Ball dels Valencians de Tàrrega en el 37è Aplec Internacional, organitzat per l’Adifolk, que se celebrarà a Bastia (Còrsega). Demà dimarts tindrà lloc la Processó i el Seguici Festiu de les Santes Espines, així com una missa i el ball de l’Eixida, la dansa tradicional de la ciutat.