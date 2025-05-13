Catalunya introdueix l'abolició de la prostitució en el Pla d'igualtat que prepara
El document també rebutja els ventres de lloguer
El Govern introduirà l'abolició de la prostitució en el nou Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere, que es presentarà previsiblement durant el primer semestre del 2026, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN. L'anterior pla està caducat des del 2022 i ara s'està treballant en el nou, que lluitarà contra l'explotació reproductiva i sexual i rebutjarà els ventres de lloguer.
"El partit del Govern és un partit abolicionista que està en contra de la prostitució", ha apuntat en declaracions al diari la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Sonia Guerra, que constata que aquest pla és del Govern, i per això reflecteix la seva opinió en la matèria.
Guerra és conscient que en les organitzacions polítiques i en el mateix moviment feminista hi ha diferents posicionaments i propostes sobre aquest assumpte, i creu que toca abordar-lo, perquè és una "forma de violència contra les dones". Fonts del departament han recordat a l'ACN que la posició del PSC sobre aquesta matèria sempre ha estat la mateixa.