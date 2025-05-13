Frank Cuesta admet haver fingit el seu personatge: "Ni tinc càncer ni vaig rescatar animals, tot va ser un xou"
El youtuber reconeix haver mentit durant anys sobre la seua tasca com a naturalista i admet patir mitomania, després de ser acusat a Tailàndia per possessió il·legal de fauna protegida
El youtuber espanyol Frank Cuesta ha desfermat una forta controvèrsia després de publicar aquest dimarts un impactant vídeo al seu canal on confessa que tota la seua trajectòria com a naturalista ha estat una farsa. En l’enregistrament, que ell mateix qualifica com "un vídeo dur", Cuesta reconeix obertament que és "un personatge" i admet que mai no ha estat veterinari ni herpetòleg, que no pateix càncer i que "mai no ha rescatat animals", sent tot informe d’un "xou" que se li hauria escapat de les mans.
La confessió comença amb una disculpa dirigida a Chi, un dels seus principals col·laboradors al santuari d’animals que manté a Tailàndia, país on resideix des de fa anys. "He estat un personatge i poc a poc se m’ha anat escapant de les mans per un greu problema que tinc de mitomania i ego", declara Costa en el comunicat. A més, aclareix sobre la seua formació: "Tinc coneixements que no són bàsics sobre animals, però tampoc no són coneixements professionals".
L’extenista reconeix en el mateix vídeo que els animals del seu santuari no procedeixen de rescats, com havia afirmat anteriorment, sinó que van ser adquirits mitjançant compra. Així mateix, assumeix la responsabilitat per la mort d’alguns d’aquests animals: "Els animals que han mort al santuari, en la majoria han estat per la meua pròpia negligència, encara que la situació ha anat millorant d’algun temps ençà."
El conflicte legal de Frank Cuesta a Tailàndia
Aquestes sorprenents declaracions es produeixen en un context particularment delicat per a l’espanyol, que es troba des de principis de març en llibertat sota fiança després de ser acusat pel Tribunal Provincial de Kanchanaburi per la suposada possessió il·legal d’animals salvatges protegits a Tailàndia.
El procés judicial es va iniciar arran d’una denúncia presentada davant de la Policia tailandesa "en la qual s’afirmava que un estranger estava en possessió d’animals salvatges protegits sense permís", segons va informar en el seu moment el Departament tailandès de Parcs Nacionals, Vida Silvestre i Conservació. Com a conseqüència, a finals de febrer, les autoritats van realitzar una batuda en la seua propietat on van descobrir deu exemplars de fauna silvestre protegida —nou llúdries d’ungles petites i un pitó bec d’ànec— "sense cap documentació oficial que acrediti la seua adquisició".
En relació amb aquest incident legal, Cuesta aclareix en el seu vídeo-confessió: "Jo tenia uns animals sense papers legals (...) Va ser la denúncia anònima d’una ciutadana tailandesa la que va alertar les autoritats". També afirma categòricament que "cap de les persones que van ser assenyalades no tenen res a veure amb la mateixa", intentant eximir de responsabilitat els seus col·laboradors.
La trajectòria mediàtica de Frank Cuesta
Frank Cuesta, el nom real del qual és Francisco Javier Cuesta Ramos, va saltar a la fama internacional gràcies als seus programes de televisió com "Frank de la Jungla" i "Wild Frank", on es presentava com un expert en fauna salvatge i defensor dels animals. Al llarg dels anys, ha construït una sòlida imatge com a naturalista autodidacte i activista en defensa de la vida silvestre, aconseguint milions de seguidors a les seues xarxes socials i plataformes com YouTube.
Aquesta imatge pública, que ara ell mateix desmunta, li va permetre recaptar fons i rebre donacions per al seu santuari d’animals a Tailàndia, un projecte que presentava com un refugi per a espècies rescatades del tràfic il·legal i altres situacions de maltractament. Els seus vídeos mostrant interaccions amb animals perillosos i els seus aparents rescats li van guanyar una considerable popularitat tant a Espanya com internacionalment.
A quines conseqüències es podria enfrontar després de la seua confessió?
L’admissió pública d’haver enganyat la seua audiència durant anys podria tenir serioses repercussions per a Cuesta, tant en l’àmbit legal com en el de la seua reputació. D’una banda, els qui hagin realitzat donacions per al seu santuari basant-se en informació falsa podrien emprendre accions legals per frau. D’altra banda, aquestes declaracions podrien agreujar la seua situació judicial a Tailàndia respecte a la possessió il·legal d’animals protegits.
En termes d’imatge pública, el dany sembla irreparable. Els seus milions de seguidors, que confiaven en el seu expertise i compromís amb la causa animal, s’enfronten ara a la revelació que tot formava part d’un muntatge elaborat durant anys. La comunitat de conservacionistes i defensors dels animals, que en molts casos el consideraven un referent, ha rebut amb estupor aquestes confessions.
El futur del santuari i els animals sota la seua cura
Una de les principals preocupacions sorgides després d’aquestes revelacions és el destí dels animals que actualment es troben al seu santuari. Si bé Cuesta afirma que la situació "ha anat millorant", la confessió de la seua falta de coneixements professionals i que moltes morts es van deure a la seua "pròpia negligència" planteja seriosos dubtes sobre el benestar d’aquests exemplars.
Les autoritats tailandeses podrien intervenir per avaluar les condicions del santuari i determinar si els animals reben les cures adequades o si haurien de ser traslladats a altres instal·lacions gestionades per professionals. Tot dependrà també del desenllaç del procés judicial en curs per la possessió il·legal d’espècies protegides.
En finalitzar el seu comunicat, Cuesta assumeix la responsabilitat d’haver "enganyat a tots" i demana "disculpes públiques" per haver-se "aprofitat de tanta gent". Unes disculpes que arriben en un moment particularment complicat per a ell i que difícilment repararan el dany causat als qui van confiar en el seu projecte i en la seua figura com a defensor de la naturalesa.