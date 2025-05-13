Gérard Depardieu, declarat culpable de dos agressions sexuals
L’actor francès ha estat sentenciat per dos agressions sexuals comeses durant un rodatge el 2021, encara que apel·larà el veredicte que també l’obliga a indemnitzar les víctimes
Gérard Depardieu, un dels rostres més emblemàtics del cine francès, ha estat condemnat aquest dimarts a 18 mesos de presó exempts de compliment per dos agressions sexuals perpetrades durant el rodatge de la pel·lícula 'Les volets verts' el 2021. La sentència, que pot marcar l’ocàs d’aquesta figura llegendària del setè art gal, també ordena la seua inscripció en el registre de delinqüents sexuals i li priva de drets cívics durant dos anys, exactament el que havia sol·licitat la Fiscalia.
L’intèrpret de 76 anys, que actualment es troba rodant a les illes Açores sota la direcció de la seua amiga Fanny Ardant —una de les poques persones que va testificar al seu favor durant el judici —, no va anar a la lectura del veredicte. El seu advocat, Jérémie Assous, va anunciar immediatament que apel·laran la sentència, mostrant-se molt crític amb el fallo: "En el moment que estàs acusat d’una agressió sexual estàs automàticament condemnat, ja no hi ha judici, la pena està ja decidida".
A més de la condemna penal, Depardieu haurà d’indemnitzar amb una quantitat encara no determinada les dos víctimes: una decoradora de 54 anys i una assistent de direcció de 34, ambdues treballadores en l’esmentat rodatge. La sentència ha estat contundent contra el protagonista de 'Cyrano de Bergerac', posant de manifest el seu comportament inapropiat cap a les dones i criticant que, fins i tot després d’escoltar els testimonis de les víctimes, l’actor no reconegui els fets, la qual cosa segons el tribunal demostra que no ha comprès la noció de consentiment.
Els testimonis que van fonamentar la condemna
Els magistrats van considerar creïble el testimoni d’Amélie (nom fictici), que va declarar que l’actor la va atrapar amb les cames i li va tocar el darrere i els pits en un palauet on es desenvolupava el rodatge el setembre de 2021, mentre proferia expressions grolleres com: "Mira el meu para-sol, te'l ficaré a la vagina". Aquesta escena va ser corroborada per diversos testimonis, encara que negada per Depardieu, que va al·legar que només pretenia subjectar-la per no caure, versió que va ser rebutjada pel tribunal.
"Estic molt emocionada i satisfeta per aquesta decisió, crec que és un pas endavant", va manifestar Amélie a la sortida del tribunal, on va mostrar el seu alleujament en conèixer la condemna. La decoradora va restar importància a l’absència de l’actor a la sala, però va expressar la seua decepció perquè durant el judici al·legués problemes de salut i ara estigui "rodant a les Açores": "Ens ha enganyat".
La seua advocada, Carine Durrieu-Diebolt, va valorar el veredicte com "un missatge al món del cine que ha d’acabar la impunitat" i va recordar la coincidència amb l’obertura del Festival de Canes, una oportunitat per "enviar un missatge de suport a les víctimes d’agressions" i "recordar que determinats comportaments han d’acabar".
El tribunal també va donar credibilitat al relat de Sarah (també nom fictici), la segona víctima, qui va narrar durant el judici com Depardieu va introduir la seua mà sota els seus pantalons quan aquesta assistent de direcció l’acompanyava al seu camerino. Aquest va ser el primer de tres tocaments que la van portar a queixar-se davant dels seus superiors, la qual cosa va provocar una reprimenda de l’actor i que fos apartada de les seues funcions.
Una carrera tacada per les acusacions
Aquesta és la primera sentència condemnatòria contra Depardieu, que acumula una vintena de denúncies similars, algunes de ja arxivades per prescripció. Entre elles destaca la de l’actriu Charlotte Arnould, que l’acusa d’haver-la violat el 2018, una denúncia per la qual està processat i pendent que es decideixi si ha de tornar a asseure’s al banc dels acusats.
El veredicte reconeix també que les denunciants van patir una "doble victimització" per les paraules de l’advocat defensor, que durant la vista les va tractar de mentideres. Aquest cas podria marcar un punt d’inflexió en la indústria cinematogràfica francesa, tradicionalment reluctant a enfrontar-se obertament a casos d’abús sexual entre les seues figures més prominents.
Durant el judici, que va començar el passat 24 de març, Depardieu va defensar a tota hora la seua innocència, arribant a afirmar: "Adoro les dones. Jo mateix em sento molt femení". Tanmateix, també va reconèixer tenir un caràcter "excessiu, groller, bocamoll, extravagant," justificant-ho per la seua condició d’estrella del cine.
Les frases que van definir el procés judicial
El mediàtic judici va quedar marcat per diverses declaracions significatives tant de l’acusat com dels testimonis. Depardieu va arribar a manifestar: "Jo no he comès cap agressió sexual, una agressió és més greu, crec jo. Una agressió sexual és més que tocar-li el cul a una dona", negant els diferents testimonis en contra seu.
Per la seua part, Fanny Ardant, una altra figura llegendària del cine francès, va aportar un dels escassos testimonis favorables a Depardieu, justificant el seu comportament per la seua condició d’artista: "Sempre ho dona tot, és com un volcà. L’ofici d’actor només pot exercir-se posant en perill la teua pròpia vida. Sense aquest risc no ets un artista, només un servent." L’actriu va afegir: "Sé que la societat ha canviat, que hi ha coses que abans toleràvem i que ja no són tolerables", encara que va insistir que "a Gérard se li pot dir no".
En la seua última declaració davant del tribunal, Depardieu es va mostrar desencisat amb els nous temps: "Fa tres anys que se m’arrossega pel fang amb mentides, amb calúmnies. Crec que el nou món no m’interessa. Estic cada dia menys còmode en aquesta nova societat. Crec que el meu temps ha acabat".