Noves places per a l’Exèrcit i la Guardia Civil: requisits i salaris
El govern espanyol aprova una significativa ampliació de plantilles militars que inclou 79 vacants per a l’escala d’oficials de la Guardia Civil i 400 per a reservistes voluntaris
El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts 6 de maig a una important ampliació de les plantilles militars a Espanya mitjançant l’aprovació de la provisió anual de places per accedir a centres docents militars de formació. La convocatòria inclou un total de 2.847 places destinades a les Forces Armades i l’escala d’oficials de la Guardia Civil, la qual cosa suposa un reforç considerable per al personal militar espanyol.
Aquesta oferta d’ocupació pública militar es complementa amb unes altres 1.007 places que permetran als actuals militars de tropa i marineria, així com als militars de complement, accedir a una relació de serveis permanent. A més, s’han autoritzat 400 places per a la figura de reservista voluntari i 79 vacants específiques per a l’ingrés directe en el centre docent militar que forma als futurs oficials de la Guardia Civil.
La decisió s’emmarca en el compromís expressat per l’Executiu per enfortir les capacitats de defensa nacionals, objectiu que també figura en el Pla Industrial i Tecnològic per a la Seguretat i la Defensa aprovat l’abril passat, que va ser posteriorment detallat davant del Congrés dels Diputats.
Distribució detallada de les places militars
Les 2.847 places aprovades per ingressar en els centres docents militars de formació presenten una distribució específica entre accés directe i promoció interna. Per a l’accés directe s’han destinat 1.262 places distribuïdes de la següent manera:
- 749 places per a l’accés a les escales d’oficials.
- 324 places per accedir a les escales de sotsoficials.
- 189 places per militar de complement a les escales d’oficials.
Quant a la promoció interna, s’han reservat 1.585 places amb la següent distribució:
- 327 places per a promoció de militars de carrera a l’escala d’oficials.
- 37 places per a accés a les escales tècniques i l’escala d’oficials infermers.
- 1.221 places per a promoció de militars de tropa i marineria que aspirin a convertir-se en militars de carrera, el que representa més del 80% del total de places de promoció.
Pla estratègic alineat amb objectius OTAN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha quantificat en aproximadament 7.600 els nous efectius que s’incorporaran a les Forces Armades gràcies a les partides previstes en el Pla Industrial i Tecnològic per a la Seguretat i la Defensa. Aquest ambiciós programa persegueix assolir una inversió en defensa equivalent al 2% del PIB, complint així els compromisos adquirits amb l’Aliança Atlàntica.
El paper crucial dels reservistes voluntaris
Entre els aspectes destacats d’aquesta convocatòria figura l’oferta de 400 places per accedir a la condició de reservista voluntari, una figura fonamental per complementar les capacitats operatives de les Forces Armades en situacions específiques. Aquests reservistes, després de rebre formació militar bàsica, mantenen un vincle amb l’Exèrcit que els permet compatibilitzar la seua vida civil amb períodes d’activació quan els seus serveis són requerits.
Requisits generals segons categoria
Tropa i Marineria (ingrés directe)
- Nacionalitat espanyola (o de la UE amb permís).
- Edat entre 18 i 29 anys (sense haver-ne complert 30).
- Titulació mínima: Graduat en ESO o equivalent.
- Superació de reconeixement mèdic, proves psicotècniques i físiques, mancar d’antecedents penals i tenir una altura entre 1,55 m i 2,03 m.
Militars de complement
- Nacionalitat espanyola.
- Edat entre 18 i 29 anys.
- Titulació mínima: ESO o equivalent.
- Mateixes proves que per a tropa, amb valoració addicional per serveis temporals previs.
Reservista voluntari
- Nacionalitat espanyola.
- Edat entre 18 i 55 anys.
- Titulació mínima: ESO o equivalent.
- Reconeixement mèdic, proves físiques moderades i compromís no permanent.
Escala de Suboficials
- Nacionalitat espanyola.
- Edat entre 18 i 29-32 anys (segons convocatòria).
- Titulació mínima: Títol de Tècnic Superior (Cicle Formatiu de Grau Superior) o Batxillerat, segons especialitat.
- Proves mèdiques, psicotècniques i físiques; amb possibles exempcions en promoció interna.
Escala d’Oficials de les Forces Armades (ingrés directe)
- Nacionalitat espanyola.
- Edat entre 18 i 21-25 anys (segons modalitat).
- Titulació universitària (Grau, Enginyeria, Llicenciatura) o, en determinats casos, superació d’un número específic de crèdits ECTS.
- Proves acadèmiques, d’idiomes (anglès), físiques, psicotècniques i entrevista personal.
Escala d’Oficials de la Guardia Civil
- Nacionalitat espanyola.
- Edat entre 18 i 26 anys.
- Titulació universitària (Grau).
- Superar proves d’oposició: físiques, ortografia, psicotècniques, entrevista i idioma; disposar de permís de conduir B; i mancar d’antecedents penals.
Retribucions segons categoria professional
Tropa i Marineria
- Grup C2 (soldat/mariner temporal): aproximadament 696 € bruts/mes de sou base.
- Grup C1 (soldat/mariner permanent i cap gran): al voltant de 836 € bruts/mes de sou base.
- Amb complements (específic, destí, ocupació i antiguitat) es pot superar els 1.100 € bruts/mes.
- Per a 2025 es preveu un increment d’uns 300 € mensuals al complement específic, situant el net aproximat en 1.450 € (C2) i 1.600 € (C1).
- A més, es perceben triennis (20-30 € addicionals al mes cada tres anys) i dos pagues extraordinàries anuals.
Sotsoficials i Sergents
- Un Cap Gran (Grup C1) percep aproximadament 21.800 € bruts anuals.
- Un Sergent (Grup A2) cobra al voltant de 2.095 € bruts mensuals.
Oficials (FAS i Guardia Civil)
- En les Forces Armades, els oficials del Grup A1 tenen un sou base anual d’uns 15.922,80 €, i els del Grup A2 d’aproximadament 13.768,20 €.
- A aquestes quantitats se sumen complements per antiguitat, destí específic, que incrementen el total, entre un 25% i un 30%.
- En la Guardia Civil, un agent d’ingrés inicial (categoria C1) percep al voltant de 2.058 € bruts mensuals, amb triennis d’uns 378 € cada tres anys i dos pagues extraordinàries d’aproximadament 722 € cada una.