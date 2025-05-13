La Seguretat Social ho confirma: ja és possible cotitzar sense estar treballant i aquests són els requisits que has de complir
El conveni especial amb la Seguretat Social permet mantenir les cotitzacions per a la jubilació i altres prestacions quan una persona no està en actiu laboralment
El sistema de pensions espanyol vincula directament la quantia de la jubilació amb les cotitzacions realitzades al llarg de la vida laboral. Quan una persona deixa de treballar abans d’assolir l’edat de jubilació, les seues aportacions a la Seguretat Social s’interrompen, la qual cosa pot provocar una reducció significativa a la futura pensió. Per evitar aquest perjudici econòmic, existeix una eina clau: el conveni especial, un mecanisme que permet continuar cotitzant sense necessitat de mantenir una relació laboral activa.
Aquest acord voluntari entre el ciutadà i la Tresoreria General de la Seguretat Social funciona com un salvavides per als qui, per diverses circumstàncies, es veuen obligats a interrompre la seua vida laboral. En subscriure aquest conveni, és el mateix interessat qui assumeix el cost íntegre de les cotitzacions, mantenint així els seus drets a prestacions futures com la jubilació, incapacitat permanent o les derivades de mort i supervivència per contingències comunes.
El principal avantatge d’aquesta fórmula rau en la protecció que ofereix contra els buits de cotització, especialment crítics en els últims anys de la vida laboral, quan les bases solen ser més elevades i tenen més pes en el càlcul de la pensió. De fet, els experts en planificació de la jubilació consideren aquest mecanisme com una inversió a llarg termini per assegurar una pensió digna.
Requisits per accedir al conveni especial el 2025
No qualsevol persona pot acollir-se a aquesta modalitat de cotització. La normativa estableix condicions específiques que s’han de complir per poder sol·licitar-ho. El requisit fonamental és haver cotitzat almenys 1.080 dies (aproximadament 3 anys) en els 12 anys immediatament anteriors a la baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social.
A més, és necessari trobar-se en alguna de les següents situacions:
- Treballadors que hagin cessat en la seua activitat laboral per compte d’altri o pròpia i no estiguin daus d’alta en cap règim de la Seguretat Social, sempre que no siguin pensionistes per jubilació o incapacitat permanent.
- Persones amb contracte indefinit o autònoms que, estant en alta, tinguin 65 anys o més i acreditin almenys 35 anys de cotització efectiva, quedant exempts de l’obligació de cotitzar.
- Treballadors en situació de pluriocupació o pluriactivitat que cessin en alguna de les seues activitats laborals.
- Els qui, després de cessar en la seua activitat, siguin contractats amb una base de cotització inferior a la mitjana dels dotze mesos anteriors al cessament.
- Pensionistes per incapacitat permanent total que hagin cessat en la seua feina i es trobin en alguna de les situacions descrites anteriorment.
- Persones que hagin deixat de percebre prestacions o subsidis d’atur a causa de l’extinció dels mateixos.
- Pensionistes d’incapacitat permanent que siguin declarats plenament capaços o amb incapacitat permanent parcial per a la seua professió habitual.
- Persones a qui se’ls anul·li la seua pensió d’incapacitat o jubilació per sentència ferma o se’ls extingeixi per qualsevol altra causa.
- Els qui causin baixa en el seu règim per haver adquirit la condició de pensionistes i, posteriorment, se’ls denegui la pensió sol·licitada.
Quant costa mantenir les cotitzacions sense treballar?
El cost econòmic del conveni especial varia en funció de la base de cotització triada. Per a 2025, les opcions disponibles són diverses i permeten certa flexibilitat a l’hora de decidir quant aportar-ne:
Els interessats poden optar per cotitzar per la base màxima del seu grup professional, sempre que hagin cotitzat per ella almenys 24 mesos en els últims 5 anys. Aquesta opció resulta especialment interessant per als qui busquen maximitzar la seua futura pensió.
Una altra alternativa és escollir la base mitjana de cotització, calculada dividint entre 12 la suma de les bases per les quals es va cotitzar durant els últims 12 mesos previs a la baixa. Aquesta sol ser l’opció més comuna, ja que manté el nivell de cotització que la persona venia realitzant.
També és possible triar la base mínima del tram 1 de la taula general de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Aquesta opció s’aplica si la base calculada no supera la mínima vigent a 31 de desembre de 2022.
Finalment, existeix la possibilitat de seleccionar qualsevol base compresa entre la mínima i la màxima aplicables al subscriptor, la qual cosa atorga flexibilitat segons la capacitat econòmica de cada persona.
Per calcular la quota mensual, s’aplica un percentatge fix del 28,30% sobre la base triada. El resultat es multiplica per un coeficient reductor: 0,94 per a convenis firmats després de l’1 de gener de 1998, o 0,77 per als anteriors a aquesta data.
A aquest import cal afegir, des de 2023, una quota addicional corresponent al Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI). Aquest complement es calcula aplicant un percentatge progressiu sobre la base de cotització inicial, que el 2025 és del 0,80% i augmentarà gradualment fins assolir l’1,2% el 2030, mantenint-se en aquest nivell fins 2050.
Procediment per sol·licitar el conveni especial
El tràmit per subscriure un conveni especial és relativament senzill. Els interessats han de presentar el model TA-0040 davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent al seu domicili. També existeix l’opció de realitzar la sol·licitud per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, utilitzant certificat digital, DNI electrònic o sistema Cl@ve permanent.
Una vegada aprovada la sol·licitud, el conveni fa efecte des de l’endemà al cessament de l’activitat laboral o al dia de la sol·licitud, segons correspongui. Per mantenir-lo actiu, és imprescindible abonar les quotes mensuals dins dels terminis establerts, ja que el seu impagament pot provocar l’extinció de l’acord.
Beneficis del conveni especial per a la jubilació
El principal atractiu de mantenir les cotitzacions mitjançant conveni especial rau en el seu impacte positiu sobre la futura pensió. En continuar cotitzant, s’eviten llacunes que podrien reduir la base reguladora de la jubilació, especialment crítiques en els últims anys de vida laboral.
A més de preservar la quantia de la pensió, el conveni permet continuar acumulant anys de cotització, el que resulta fonamental per als qui necessiten completar el període mínim exigit per accedir a la jubilació contributiva (15 anys) o per als qui aspiren a assolir els 35 anys cotitzats que donen dret al 100% de la base reguladora.
Un altre benefici rellevant és la protecció que ofereix davant contingències com la incapacitat permanent o les prestacions per mort, garantint una xarxa de seguretat social completa fins i tot durant períodes sense activitat laboral.
Què passa si no puc pagar totes les quotes del conveni especial?
Si el subscriptor travessa dificultats econòmiques temporals que li impedeixen d’atendre el pagament del conveni, ha de valorar acuradament les seues opcions. La normativa permet sol·licitar la suspensió temporal del conveni per un període màxim d’un any, encara que durant aquest temps no es generaran cotitzacions.
En casos d’impossibilitat prolongada per mantenir el pagament, hi ha la possibilitat de modificar la base de cotització elegint-ne una d’inferior, que reduiria la quota mensual a abonar. Aquesta decisió s’ha de prendre considerant l’impacte que tindrà a la futura pensió.
És important recordar que l’impagament de quotes durant tres mesos consecutius, o quatre de no consecutius, provocarà l’extinció automàtica del conveni. En aquest cas, per reactivar-lo, seria necessari iniciar un nou procediment de sol·licitud, sempre que es continuïn complint els requisits.