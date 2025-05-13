La Seguretat Social ho confirma: aquest és el millor mes de l’any per jubilar-se i cobrar una millor pensió
Elegir bé el moment de jubilar-se pot augmentar la quantia final de la pensió
La data exacta en la qual una persona decideix jubilar-se pot tenir un impacte significatiu en la quantia final de la seua pensió. Segons dades de la Seguretat Social, no només influeixen els anys cotitzats o l’edat de jubilació, sinó també el mes concret en què se sol·licita aquest dret. Els experts assenyalen que els últims mesos de l’any, especialment desembre, solen ser més avantatjosos per maximitzar la quantia mensual que es percebrà durant tota l’etapa de jubilació.
Aquesta realitat, desconeguda per a molts futurs pensionistes, està directament relacionada amb factors com la base reguladora i, molt especialment, amb el comportament de l’Índex de Preus de Consum (IPC) al llarg de l’any. La inflació juga un paper determinant en aquest càlcul, ja que les bases de cotització dels últims 25 anys s’han d’actualitzar segons aquest indicador econòmic. Una anàlisi detallada d’aquests factors pot suposar una diferència notable en els ingressos mensuals durant tota la jubilació.
A continuació, aprofundim en tots els aspectes que determinen quin és realment el millor moment per jubilar-se i com maximitzar la pensió que es percebrà durant la resta de la vida.
Factors clau en el càlcul de la pensió de jubilació
Per accedir a una pensió contributiva de jubilació a Espanya, gestionada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), és necessari complir tres requisits fonamentals: estar dau d’alta en la Seguretat Social, tenir l’edat legal requerida (66 anys i 6 mesos amb menys de 38 anys cotitzats, o 65 anys amb més de 38 anys de cotització) i acreditar un mínim de 15 anys cotitzats, dos d’ells en els últims períodes previs al fet causant.
El càlcul de la pensió el 2024 pren com a referència les bases de cotització dels últims 25 anys (300 mesos), dividint-se entre 350 per obtenir la base reguladora. A aquesta se li apliquen uns percentatges segons el temps cotitzat. Actualment, es requereixen 36 anys i 6 mesos de cotització per assolir el 100% de la base reguladora, un factor determinant per a la quantia final.
L’IPC no només serveix per actualitzar les bases de cotització històriques i calcular així la pensió inicial, sinó també per a la revalorització anual de les prestacions ja concedides. Per això, jubilar-se en un moment amb un IPC favorable pot resultar avantatjós a llarg termini.
Un altre element a considerar són els coeficients reductors aplicats en cas de jubilació anticipada. Aquests penalitzen la quantia final en funció de quants mesos es endavant la jubilació respecte a l’edat legal. Per tant, prolongar la vida laboral fins finals d’any podria evitar aquestes penalitzacions i redundar en una pensió més elevada.
Per què el desembre sol ser el mes òptim per jubilar-se?
El moment de l’any en què se sol·licita la jubilació pot marcar una diferència significativa en la quantia final. Això es deu principalment que les bases de cotització s’han d’actualitzar conforme a l’IPC, i aquest indicador tendeix a mostrar valors més elevats durant la segona meitat de l’any, amb pics habituals el novembre i el desembre.
En termes pràctics, quan l’IPC és més alt, l’actualització de les bases de cotització resulta més favorable, la qual cosa es tradueix directament en una pensió inicial més elevada. La Seguretat Social reconeix aquesta realitat i per això recomana sol·licitar la jubilació entre juliol i desembre, sent els últims mesos de l’any particularment beneficiosos.
Un cas il·lustratiu: dos persones amb idèntic historial laboral, mateixos anys cotitzats i mateixa edat poden rebre pensions diferents simplement per haver-se jubilat en moments diferents de l’any. Qui ho faci al desembre podria percebre una quantia notablement superior a qui ho va fer el gener, gràcies a l’efecte acumulat de l’IPC al llarg de l’any.
Avantatges addicionals de jubilar-se a final d’any
Els qui formalitzen la seua jubilació al desembre obtenen un benefici addicional: la seua pensió es veurà revaloritzada ja el gener de l’any següent. Això significa que a penes unes setmanes després de començar a cobrar la prestació, aquesta no experimentarà un increment conforme a l’actualització anual que aplica la Seguretat Social.
Aquest fenomen resulta especialment avantatjós en contextos inflacionaris, ja que l’IPC elevat que va beneficiar el càlcul inicial de la pensió també determinarà un percentatge major de revalorització per a l’any següent. És, per tant, un doble avantatge que pot marcar diferències significatives a llarg termini.
No obstant, convé recordar que la decisió sobre quan jubilar-se ha de preveure circumstàncies personals i professionals que van més enllà del mer càlcul econòmic. Factors com la salut, projectes personals o situacions familiars poden ser igualment determinants en aquesta important decisió vital.
És millor jubilar-se el 31 de desembre o esperar l’1 de gener?
Aquesta és una pregunta freqüent entre els qui estan pròxims a la jubilació. L’evidència suggereix que, en termes generals, el 31 de desembre sol ser més avantatjós que l’1 de gener per dos motius principals: s’aprofita l’IPC acumulat durant tot l’any anterior i, a més, la pensió resultant es beneficiarà de la revalorització anual a penes uns dies després.
Tanmateix, cada cas s’ha d’analitzar individualment. En situacions excepcionals, com canvis normatius previstos per a l’any entrant que poguessin resultar beneficiosos, o en anys amb inflació atípicament baixa, aquesta recomanació general podria no ser la més adequada.
La Seguretat Social ofereix eines perquè els ciutadans puguin realitzar aquests càlculs amb temps: un simulador online per estimar la futura pensió i la possibilitat de sol·licitar cita prèvia a qualsevol oficina per rebre assessorament personalitzat sobre el cas particular.
El paper de l’IPC en la revalorització de les pensions
L’Índex de Preus de Consum no només influeix en el càlcul inicial de la pensió, sinó que constitueix el principal indicador per a la seua revalorització anual. Des de la reforma de 2022, les pensions s’actualitzen cada gener conforme a l’IPC mitjà de l’any anterior, garantint així el manteniment del poder adquisitiu dels jubilats.
Aquesta vinculació a l’IPC explica per què jubilar-se al desembre pot resultar doblement avantatjós: s’aprofita un IPC habitualment més alt per al càlcul inicial i, a penes unes setmanes després, la pensió ja no es beneficia de la revalorització anual corresponent al nou exercici.
No obstant, és important assenyalar que el sistema espanyol estableix límits màxims a les pensions (topall màxim de 3.175,04 euros mensuals el 2024), per la qual cosa persones amb bases de cotització molt elevades podrien no beneficiar-se completament d’aquestes estratègies d’optimització temporal.
Quins factors addicionals s’han de considerar abans de triar la data de jubilació?
Encara que el moment de l’any és rellevant, existeixen altres factors que poden tenir un impacte fins i tot major en la quantia final de la pensió:
- Prolongació de la vida laboral: Cada any addicional de treball després de l’edat legal pot incrementar significativament la pensió, no només per augmentar el període de cotització sinó pels incentius específics que estableix la normativa.
- Bases de cotització dels últims anys: Atès que es consideren els últims 25 anys, millorar les bases de cotització en els períodes finals pot resultar molt beneficiós.
- Canvis normatius previstos: Estar atent a possibles modificacions legislatives que puguin afectar el càlcul de les pensions és fonamental per prendre decisions informades.
- Situació fiscal personal: El moment de jubilació també pot tenir implicacions fiscals que convé valorar en el context de la planificació financera global.
Com calcular amb precisió la meua futura pensió?
La Seguretat Social posa a disposició dels ciutadans diverses eines per estimar la futura pensió. El simulador online permet realitzar càlculs aproximats introduint dades sobre la vida laboral, mentre que la consulta presencial a les oficines de l’INSS ofereix una anàlisi més detallada i personalitzada.
És recomanable realitzar aquestes consultes amb prou antelació, idealment entre un i dos anys abans de la data prevista per a la jubilació. Això permetrà planificar adequadament i, si fos necessari, prendre mesures per optimitzar la futura prestació, com completar períodes de cotització o millorar les bases dels últims anys.
El moment de jubilar-se constitueix una de les decisions financeres més importants de la vida. Comprendre com influeix el mes triat en la quantia final de la pensió pot suposar una diferència significativa en els ingressos durant tota l’etapa de jubilació, especialment considerant que aquesta pot estendre’s durant dècades.