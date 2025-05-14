Consum investiga Ticketmaster per possibles abusos en la venda d’entrades per als concerts de Bad Bunny
El ministeri examina denúncies per despeses de gestió irregulars i preus unflats en els xous de l’artista a Madrid i Barcelona el 2026
El Ministeri de Consum investigarà a una "gran empresa gestora de tiquets" per possibles "irregularitats" en la venda d’entrades per als 12 concerts de l’artista porto-riqueny Bad Bunny a Madrid i Barcelona el proper any 2026.
Encara que el departament que dirigeix Pablo Bustinduy no ha esmentat el nom de Bad Bunny directament, sí que expliquen que han rebut denúncies de consumidors pel cobrament de possibles despeses il·lícites en la venda online "d’entrades per als concerts a Espanya d’un conegut artista internacional", la venda de la qual ha estat organitzada per Ticketmaster.
Precisament, Bustinduy indicava ahir que el seu ministeri "estudiarà" l’alça dels preus que es va produir en la venda d’entrades. "Això ha estat un procés bastant extraordinari, he de dir, la compra d’entrades per a aquests espectacles. I l’estudiarem, per descomptat, com totes les denúncies que rebem", va declarar Bustinduy en una entrevista a la Cadena ser recollida per Europa Press.
Bustinduy explicava que no vol "trucs" en les despeses de gestió de les entrades i ha afirmat que el preu final "ha de quedar reflectit des del principi".
A més, el ministre va recordar que s’obligarà les empreses a través de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris a incloure en el preu final les despeses de gestió en l’adquisició de serveis com entrades de cine, concerts o discoteques.
"En aquesta llei s’inclou una disposició per la qual el preu final ha de quedar reflectit des del principi perquè tinguem la informació i puguem decidir si volem comprar alguna cosa. No, no val el de 't’enganxo amb alguna cosa i després et vaig afegint’, va denunciar Bustinduy.
Així, aquesta investigació s’incorpora a un expedient informatiu que Consum manté obert a diverses empreses que es dediquen a la venda per Internet d’entrades per a concerts o altres activitats.
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) denunciava aquest dilluns 12 de maig a Ticketmaster davant de la Sotsdirecció General d’Inspecció i Procediment Sancionador del Ministeri de Consum pel cobrament "irregular i abusiu" de les mateixes entrades.
Des del Ministeri, recorden que el 2024 ja es va publicar una nota informativa en la qual s’advertia aquestes empreses dels requisits que han de complir en l’aplicació de recàrrecs i altres despeses de gestió de la venda online d’entrades.