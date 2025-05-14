LLEURE
L’Eixida omple la plaça Major de Tàrrega
La ciutat celebra un dels actes més tradicionals de les seues festes, a més de la Processó i el Seguici Festiu de les Santes Espines. Les Gitanes de La Soll estrenen ball, inspirat en rondes
Tàrrega va viure ahir un dels actes més tradicionals de la Festa Major de Maig. A mitja tarda va tenir lloc la Processó i el Seguici Festiu de les Santes Espines, copatrones de la ciutat juntament amb la Mare de Déu de l’Alba. La comitiva va desfilar pels carrers del centre fins a arribar de nou a la plaça Major on, sota la creu gòtica, es van submergir amb aigua les relíquies de les Santes Espines per invocar la pluja. Aquesta processó data del 1551 i es considera l’origen de les festes locals. Es va deixar de celebrar el 1964 i l’any 2013 va ser recuperada per l’Associació Guixanet.
Seguidament va tenir lloc la missa i a continuació l’exhibició de les danses tradicionals de la ciutat. Després de la seua recuperació l’any passat després de gairebé 130 anys sense escenificar-se, l’Eixida es va iniciar amb el Ball de Valencians a càrrec de l’Esbart Albada, seguit del Ball de l’Àliga, la figura solemne del bestiari local. A continuació, autoritats i ciutadania van ballar l’Eixida, la dansa tradicional de la ciutat, interpretada per la Cobla Tàrrega.
Una de les novetats d’aquest any va ser l’estrena del nou Ball de Gitanes de La Soll que porta per nom Les Corrandes de les Gitanes de Tàrrega i està inspirat en cançons de paner i rondes antigues de l’Urgell i la Segarra.