L’encantador poble reconegut per l’ONU situat a poc més de dos hores de Lleida
Una petita localitat pedra de Barcelona, amb poc més de 200 habitants, posseïdora d’un dels guardons turístics més cobejats
El petit municipi de Rupit i Pruit, ubicat a la comarca d’Osona, Barcelona, posseeix un dels guardons més prestigiosos del panorama turístic internacional. L’Organització Mundial del Turisme (OMT) l’inclou des del 2022 en la seua selecta llista Best Tourism Villages, consolidant-lo com un de les destinacions rurals més destacades del planeta per la seua bellesa, sostenibilitat i riquesa cultural.
Situat a menys de dos hores i mitjana per carretera de Lleida capital, aquest enclavament medieval de tot just 200 habitants representa a la perfecció el concepte de turisme sostenible que promou l’agència de turisme de les Nacions Unides, que busca reconèixer aquelles poblacions que han sabut preservar la seua essència mentre desenvolupen un model turístic respectuós amb l’entorn.
Història i característiques d’un poble amb segles d’encant
Rupit i Pruit no és una destinació improvisada. El seu origen es remunta a l’any 1000, quan es va construir el castell que donaria empara als primers pobladors, substituint a l’original de Fábregues. La configuració actual del municipi és resultat de l’annexió que va tenir lloc el 1977 entre les poblacions de Rupit i Pruit, situades estratègicament al cor de les muntanyes de Collsacabra.
Aquest territori s’estén pel pla de Montdois, a l’esquerra de la vall del Ter, on destaca especialment el pla d’Aiats, envoltada d’impressionants precipicis que conformen un paisatge de postal. La riera de Rupit o de Sallent, afluent del Ter, rega tot el terme municipal, mentre que un torrent desemboca també en el municipi, completant un entorn natural privilegiat.
Encara que actualment l’economia local gira principalment entorn del turisme, amb nombrosos establiments d’hostaleria i comerços, la ramaderia continua mantenint un paper rellevant, especialment la porcina i bovina. L’agricultura, per la seua part, es limita a petites explotacions de cereals, farratge i patates, conservant aquest caràcter rural que tant atreu els visitants.
Un model de desenvolupament turístic sostenible que serveix d’exemple
No és casualitat que Rupit i Pruit hagi acumulat diversos reconeixements al llarg dels anys. Abans d’aquest guardó internacional, ja comptava amb distincions com "Poble amb Encant de Catalunya", atorgat per l’Agència Catalana de Turisme, i la certificació com "Destinació Biosphere" per la seua marcada aposta per la sostenibilitat.
Des del 2022, forma part de la prestigiosa xarxa Best Tourism Villages de l’ONU, que integra a 254 pobles de tot el món que realitzen una gestió exemplar dels seus recursos turístics. L’organització destaca especialment iniciatives locals com el projecte Collscacabra Futur, que ha generat noves oportunitats laborals, promogut una economia de cicle curt i donat un important impuls a la producció d’aliments orgànics.
Una experiència de visita que transporta a un altre temps
Els qui s’atansen a conèixer Rupit coincideixen a descriure l’experiència com un viatge en el temps. L’accés al nucli medieval es realitza a través del seu emblemàtic pont penjant de fusta, una estructura que s’ha convertit en símbol del municipi i que sembla l’entrada a un conte de fades.
Una vegada creuat aquest singular pas, el visitant s’endinsa en un conjunt historicoartístic on cada racó sembla comptar una història centenària. Els seus carrers empedrats, les cases de pedra que han resistit el pas dels segles i els balcons florits creen un ambient únic que justifica amb escreix la seua inclusió entre els pobles més bonics del món.
La revista especialitzada Viajar ho descriu com "un entorn de somni on cada carreró sembla guardar segles d’història", una definició que resumeix perfectament l’essència d’aquest municipi català que ha sabut preservar el seu patrimoni mentre mira cap al futur.
Una destinació ideal per a escapades de cap de setmana
Per la seua ubicació i característiques, Rupit i Pruit s’ha consolidat com una de les destinacions preferides per a escapades de cap de setmana. La seua mida permet recórrer-lo còmodament en unes hores, encara que l’ideal és pernoctar per a disfrutar de l’encant del poble al capvespre i despertar-se, quan els grups de turistes són menys nombrosos.
Els allotjaments rurals i les cases de turisme han proliferat en els últims anys, sempre respectant l’arquitectura i estètica tradicional. La gastronomia local, basada en productes de proximitat i receptes tradicionals catalanes, completa una oferta turística que busca qualitat per sobre de massificació.